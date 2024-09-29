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120 українських дронів атакували арсенал із ракетами у Волгоградській області РФ. ФОТО

У ніч проти 29 вересня Сили безпеки та оборони атакували арсенал зберігання ракет у селищі Котлубань Волгоградській області РФ. 

Про це Цензор.НЕТ повідомило джерело в українській розвідці.

Атака на склад – спільна операція Головного управління розвідки Міністерства оборони, Збройних Сил України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, Сил спеціальних операцій.

Унаслідок влучання уражено місця зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів 1-го розряду в селищі Котлубань Волгоградської області.

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Як повідомило джерело, арсенал був атакований близько 2:30 за допомогою 120 ударних дронів-камікадзе різних типів українського виробництва. Відстань до цілі - понад 600 кілометрів.

Сили оборони за допомогою 120 дронів атакували арсенал у Волгоградській області РФ
Сили оборони за допомогою 120 дронів атакували арсенал у Волгоградській області РФ

Співрозмовник із посиланням на публікації в російських пабліках додав, що в районі влучання було чутно вибухи, після чого розпочалася масштабна пожежа.

"Унаслідок влучання уражено місця зберігання боєприпасів та ракетного озброєння, що спричинить нестачу боєприпасів у забезпечення підрозділів окупаційної армії РФ", - додало джерело.

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Нагадаємо, раніше Міноборони РФ заявило про нібито збиття 125 безпілотників: вибухи, зокрема, лунали й у Волгоградській області. Місцеві мешканці повідомляли про пожежу в районі селища Сади Придоння Городищевського району.

"Система моніторингу пожеж NASA справді зафіксувала 3 точки пожежі поряд із арсеналом боєприпасів у Котлубані. Чи горить сам арсенал - достеменно невідомо", - зазначає ASTRA.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко раніше повідомив, що вночі 29 вересня Сили оборони України атакували арсенал боєприпасів ворога у Волгоградській області.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна б’є по складах боєприпасів у Росії своєю зброєю, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

вибух (4487) ракети (4032) росія (65415) склад (183)


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Топ коментарі
+31
Раджу росіянам терміново перемістити склади з ************ в самі захищені точки Росії - Червону площу, Валдайськ дачу Путлєра, Ново-Огарєво та його Сочинський палац. Скласти потрібно на якомога вищу купу. Гарантія захищеності - 146%.
! І трохи до Останкіно - завжди хотів подивитись що буде, коли ця башта впаде.
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29.09.2024 13:58
+26
Яка краса.
От дивився б та дивився шоденно на таку красу по всій Парашной *********.
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29.09.2024 13:59
+17
120 дронів краще ніж ATACMS. Нехай Зеленський перестане всіх дурити, тільки для того щоб завжди у всьому звинувачувати Америку.
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29.09.2024 14:00
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Раджу росіянам терміново перемістити склади з ************ в самі захищені точки Росії - Червону площу, Валдайськ дачу Путлєра, Ново-Огарєво та його Сочинський палац. Скласти потрібно на якомога вищу купу. Гарантія захищеності - 146%.
! І трохи до Останкіно - завжди хотів подивитись що буде, коли ця башта впаде.
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29.09.2024 13:58 Відповісти
120 беспілотників за раз - це вже масований удар чи ні?

одна з умов буйла при застосувати ЯО 😂👍
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29.09.2024 14:24 Відповісти
Будь-яка атака, котра не привела до критичного переповнення чемодана в Путлєра, не є критичною. А судячи з усього, чемодан в нього огого....кубів на 10.
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29.09.2024 14:27 Відповісти
Цілий асєнізатор как-ть років сто
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29.09.2024 14:42 Відповісти
Не вистачає лише напису "Aurus Senat Asse". І відразу відправити в кортеж.
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29.09.2024 14:45 Відповісти
Там треба підпиляти натяжні троси, які знаходяться в середині башти. Тоді вона сама впаде
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29.09.2024 14:24 Відповісти
Яка краса.
От дивився б та дивився шоденно на таку красу по всій Парашной *********.
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29.09.2024 13:59 Відповісти
Только мне не верьте. Я для себя не авторитет, а для вас и подавно.
Щоб насолоджуватися красою потрібно читат, а не дивитися.
1. Сохраняем фото на рабочем столе.
2. Открываем Гугл, поиск по картинке.
3. Вводим поиск по фото.
4. Смотрим даты публикаций.
Лучше читать, а не смотреть.
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29.09.2024 15:36 Відповісти
Русосвін Дарафєєв! ПШНХЙ!
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29.09.2024 17:34 Відповісти
На Укрнете вже пiдтвердили цю новинку.
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29.09.2024 18:55 Відповісти
Таня, я разве против новости? Я ж кажу, потрібно читати. А не дивитися.
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29.09.2024 19:18 Відповісти
120 дронів краще ніж ATACMS. Нехай Зеленський перестане всіх дурити, тільки для того щоб завжди у всьому звинувачувати Америку.
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29.09.2024 14:00 Відповісти
Дякую тобі Боже! Яка чудова новина!
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29.09.2024 14:00 Відповісти
От мені подобаються отакі подяки
Що б робив твій Боже, якби не наші воїни-герої та зброя партнерів?
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29.09.2024 14:12 Відповісти
Пані Ольга! Дякую Вам що ви є!
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29.09.2024 14:17 Відповісти
Мені от цікаво, ці християнуті своєму бозі за початок війни і, як мінімум, сотні тисяч вбитих та скалічених також дякують? Чи це вже не до нього питання? Дикуни якісь, як на мене, ще й поклоняються абсолютно чужому ідолу (
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29.09.2024 14:43 Відповісти
Схоже на те, що ви поклоняєтесь своєму ,,рідному дохристиянському ідолу".Раніше, ніж звинувачувати у всіх бідах Бога, потрібно визнати, що причина бід в тому, що люди відмовились слухатись Бога. Кожен сам собі став богом.
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29.09.2024 15:01 Відповісти
Я нікому не поклоняюсь в принципі, але якщо вже обирати, то хоч своє. Щодо Вашого бога, то раніше 90% війн починались саме "завдяки" релігії, а скільки було спалено відьом та єретиків - ніхто не підрахує ((( В "усіх бідах" я Вашого бога також ніде не звинувачую, просто звернув увагу на відсутність логіки: якщо сталось щось добре, то "слава богу", якщо ж погане - мовчок, забули про бога, він тут ні до чого))) Висновок: або ж його нема, або ж він не всемогутній, або ж він садист, або ж йому просто до сраки все те, що відбувається з людьми - то навіщо ж йому поклонятись і славити?
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29.09.2024 15:16 Відповісти
Ваш висновок прямо в десятку!
Я б на дверях кожної церкви трохи скорочено написала б: з огляду на те, що твориться на Землі, БОГА або нема, або йому до сраки ВСЕ.
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29.09.2024 15:28 Відповісти
Так воно i... 🤝🥺
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29.09.2024 18:57 Відповісти
заї...ав тим богом стань на коліна і бий челобітну, раб божий
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30.09.2024 15:03 Відповісти
120 атакувало а збили 125. Де взялись ще п'ять лишніх дронів, клоуни?
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29.09.2024 14:04 Відповісти
У кацапів спитай!
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29.09.2024 14:14 Відповісти
а обломкі? ееее...
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29.09.2024 14:45 Відповісти
Мабуть розмножуються в польоті.
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29.09.2024 15:34 Відповісти
Приємно бачити , як чудово палає мухосранськ 🔥🔥🔥
і на душі полегшення
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29.09.2024 14:11 Відповісти
Слава ЗСУ!!! Героям Слава!!! Надія тільки на себе, бо з облудними ,,гарантами" далеко не поїдеш!!!
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29.09.2024 14:12 Відповісти
Надiя на Господа та наших мужнix Захистникiв! Боже благослови та захисти Украiну та наших воiнiв!🙏🙏🙏
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29.09.2024 19:01 Відповісти
бога не було ніколи і не буде. Стань на коліна, раб божий і бий ******, тобто чолом об асфальт - може достукаєшься до когось
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30.09.2024 15:05 Відповісти
"6.Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас."
Евангелие от Матфея Гл.7 🙏🙏🙏
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02.10.2024 08:52 Відповісти
пішла ти зі своїми псалмами нах
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03.10.2024 19:58 Відповісти
Всьо ***** відчиняй чемодан або сери в нього або тисни на червону кнопку.
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29.09.2024 14:12 Відповісти
Дрони нічим не гірші за ракети, ще й дешевші
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29.09.2024 14:21 Відповісти
Гірше і не так уже дешевше.
Приміром Паляниця - 100кг. вибухівки, до 700км дальність, та 400-450км/год швидкість. Ціна до 1млн.$
Storm Shadow - 450кг вибухівки, 560км. дальність, 1000км/год швидкість. Ціна 2,5млн.$
А ще є балістичний АТАСМS - 226 кг. .... 1,7млн.$
І т.п. Головний + дрона, це напевно швидкість його виготовлення.
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29.09.2024 14:37 Відповісти
О! Південнокорейська Ure - 500кг. боєголовка, 290км. дальність, - 600тис. баксів.
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29.09.2024 14:39 Відповісти
Где-то в бункере плешивому карлику меняют очередной желтый чемодан....
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29.09.2024 14:23 Відповісти
Там капельниця постійна та клізьма))
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29.09.2024 14:47 Відповісти
а шо це за чумадан, нє ф курсі, просвєті-ка
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30.09.2024 15:06 Відповісти
Это куда путлер свой коричневый генофонд вкладывает. Это КГБешное ЧМО даже свои фекалии бережет от иностранных разведок.
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30.09.2024 17:21 Відповісти
Добра новина якщо знищений ще один ворожий склад.
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29.09.2024 14:39 Відповісти
Отже,120 БПЛА не порушили ядерну доктрину расіі))Так тримати)
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29.09.2024 14:46 Відповісти
ці світлини підтвержують мацкальску пропаганду
зі 120 збили 125
як кажуть-хвакт на ліцоооо
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29.09.2024 15:16 Відповісти
"Россия стала использовать новые FPV-дроны управляемые через оптоволокно, они отличаются отличным качеством изображения, стабильностью сигнала и его сохранением до момента поражения цели.

В то же время они ограничены длиной оптоволокна в катушке и имеют определенные ограничения в маневренности и маршрутах. Также катушка с кабелем прибавляет вес дрону.

К примеру, известно, что катушка с кабелем на китайских FPV-дронах протяженностью 5 километров весит 1,1 кг, катушка на 10 км придаст дрону уже 2,3 кг дополнительного веса.

Однако главное преимущество дронов на оптоволокне - они не подвержены влиянию систем радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, его невозможно засечь детектором БПЛА из-за отсутствия радиосигналов управления и передачи видеосигнала.

Также оператор получает от камеры беспилотника почти идеальную картинку на своем мониторе."
charter97.org/ru
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29.09.2024 15:21 Відповісти
з ресурса с.ру ага. експеременти з дронами на оптоволокні не дуже вдалі
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29.09.2024 16:16 Відповісти
Не, это ресурс белорусской оппозиции "Хартия 97", вот точный адрес ссылки: https://charter97.org/ru/news/2024/9/29/612537/
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29.09.2024 17:04 Відповісти
Нагадує стародавній анекдот про японське авто що працює від розетки - "Все Токио опутано проводами". Добре якщо один дрон на полі бою, а якщо таких буде багато?
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29.09.2024 21:43 Відповісти
Это очень неприятное оружие, его хрен чем засечёшь, а что станет после атаки с оптоволокном - похрен, это ведь одноразовые дроны..
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30.09.2024 07:17 Відповісти
опять зе от ермака пзд.лей выхватит
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29.09.2024 15:39 Відповісти
 
 