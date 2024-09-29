120 українських дронів атакували арсенал із ракетами у Волгоградській області РФ. ФОТО

У ніч проти 29 вересня Сили безпеки та оборони атакували арсенал зберігання ракет у селищі Котлубань Волгоградській області РФ.

Про це Цензор.НЕТ повідомило джерело в українській розвідці.

Атака на склад – спільна операція Головного управління розвідки Міністерства оборони, Збройних Сил України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, Сил спеціальних операцій.

Унаслідок влучання уражено місця зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів 1-го розряду в селищі Котлубань Волгоградської області.

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Як повідомило джерело, арсенал був атакований близько 2:30 за допомогою 120 ударних дронів-камікадзе різних типів українського виробництва. Відстань до цілі - понад 600 кілометрів.





Співрозмовник із посиланням на публікації в російських пабліках додав, що в районі влучання було чутно вибухи, після чого розпочалася масштабна пожежа.

"Унаслідок влучання уражено місця зберігання боєприпасів та ракетного озброєння, що спричинить нестачу боєприпасів у забезпечення підрозділів окупаційної армії РФ", - додало джерело.

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Нагадаємо, раніше Міноборони РФ заявило про нібито збиття 125 безпілотників: вибухи, зокрема, лунали й у Волгоградській області. Місцеві мешканці повідомляли про пожежу в районі селища Сади Придоння Городищевського району.

"Система моніторингу пожеж NASA справді зафіксувала 3 точки пожежі поряд із арсеналом боєприпасів у Котлубані. Чи горить сам арсенал - достеменно невідомо", - зазначає ASTRA.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко раніше повідомив, що вночі 29 вересня Сили оборони України атакували арсенал боєприпасів ворога у Волгоградській області.

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