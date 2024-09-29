120 українських дронів атакували арсенал із ракетами у Волгоградській області РФ. ФОТО
У ніч проти 29 вересня Сили безпеки та оборони атакували арсенал зберігання ракет у селищі Котлубань Волгоградській області РФ.
Про це Цензор.НЕТ повідомило джерело в українській розвідці.
Атака на склад – спільна операція Головного управління розвідки Міністерства оборони, Збройних Сил України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, Сил спеціальних операцій.
Унаслідок влучання уражено місця зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів 1-го розряду в селищі Котлубань Волгоградської області.
Як повідомило джерело, арсенал був атакований близько 2:30 за допомогою 120 ударних дронів-камікадзе різних типів українського виробництва. Відстань до цілі - понад 600 кілометрів.
Співрозмовник із посиланням на публікації в російських пабліках додав, що в районі влучання було чутно вибухи, після чого розпочалася масштабна пожежа.
"Унаслідок влучання уражено місця зберігання боєприпасів та ракетного озброєння, що спричинить нестачу боєприпасів у забезпечення підрозділів окупаційної армії РФ", - додало джерело.
Нагадаємо, раніше Міноборони РФ заявило про нібито збиття 125 безпілотників: вибухи, зокрема, лунали й у Волгоградській області. Місцеві мешканці повідомляли про пожежу в районі селища Сади Придоння Городищевського району.
"Система моніторингу пожеж NASA справді зафіксувала 3 точки пожежі поряд із арсеналом боєприпасів у Котлубані. Чи горить сам арсенал - достеменно невідомо", - зазначає ASTRA.
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко раніше повідомив, що вночі 29 вересня Сили оборони України атакували арсенал боєприпасів ворога у Волгоградській області.
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! І трохи до Останкіно - завжди хотів подивитись що буде, коли ця башта впаде.
одна з умов буйла при застосувати ЯО 😂👍
От дивився б та дивився шоденно на таку красу по всій Парашной *********.
Щоб насолоджуватися красою потрібно читат, а не дивитися.
1. Сохраняем фото на рабочем столе.
2. Открываем Гугл, поиск по картинке.
3. Вводим поиск по фото.
4. Смотрим даты публикаций.
Лучше читать, а не смотреть.
Що б робив твій Боже, якби не наші воїни-герої та зброя партнерів?
Я б на дверях кожної церкви трохи скорочено написала б: з огляду на те, що твориться на Землі, БОГА або нема, або йому до сраки ВСЕ.
і на душі полегшення
Евангелие от Матфея Гл.7 🙏🙏🙏
Приміром Паляниця - 100кг. вибухівки, до 700км дальність, та 400-450км/год швидкість. Ціна до 1млн.$
Storm Shadow - 450кг вибухівки, 560км. дальність, 1000км/год швидкість. Ціна 2,5млн.$
А ще є балістичний АТАСМS - 226 кг. .... 1,7млн.$
І т.п. Головний + дрона, це напевно швидкість його виготовлення.
зі 120 збили 125
як кажуть-хвакт на ліцоооо
В то же время они ограничены длиной оптоволокна в катушке и имеют определенные ограничения в маневренности и маршрутах. Также катушка с кабелем прибавляет вес дрону.
К примеру, известно, что катушка с кабелем на китайских FPV-дронах протяженностью 5 километров весит 1,1 кг, катушка на 10 км придаст дрону уже 2,3 кг дополнительного веса.
Однако главное преимущество дронов на оптоволокне - они не подвержены влиянию систем радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, его невозможно засечь детектором БПЛА из-за отсутствия радиосигналов управления и передачи видеосигнала.
Также оператор получает от камеры беспилотника почти идеальную картинку на своем мониторе."
charter97.org/ru