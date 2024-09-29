Генштаб подтвердил поражение Силами обороны вражеского военного арсенала "Котлубань", куда прибыл эшелон с иранскими ракетами

Вооруженные силы Украины в ночь на 29 сентября нанесли поражение по арсеналу хранения и модернизации ракетно-артиллерийского вооружения российских захватчиков вблизи поселка Котлубань Волгоградской области РФ.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

По имеющейся информации, накануне удара к арсеналу прибыл эшелон с иранскими ракетами.

Отмечается, что вражеский военный объект имел плотное прикрытие средствами РЭБ и ПВО, однако украинские подразделения успешно выполнили боевую задачу. На территории арсенала наблюдается пожар и детонация боеприпасов.

"Операцию провели Силы беспилотных систем во взаимодействии с подразделениями Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Службы безопасности Украины. Силы обороны продолжают подрывать военный потенциал врага", - говорится в заявлении Генштаба.

Накануне источник в украинской разведке сообщал, что в ночь на 29 сентября Силы безопасности и обороны атаковали арсенал хранения ракет в поселке Котлубань Волгоградской области РФ.

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