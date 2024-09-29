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Генштаб підтвердив ураження Силами оборони ворожого військового арсеналу "Котлубань", куди прибув ешелон з іранськими ракетами

ЗСУ вразили російський арсенал з іранськими ракетами

Збройні сили України у ніч проти 29 вересня завдали ураження по арсеналу зберігання та модернізації ракетно-артилерійського озброєння російських загарбників поблизу селища Котлубань Волгоградської області РФ.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

За наявною інформацією, напередодні удару до арсеналу прибув ешелон з іранськими ракетами.

Зазначається, що ворожий військовий об'єкт мав щільне прикриття засобами РЕБ і ППО, однак українські підрозділи успішно виконали бойове завдання. На території арсеналу спостерігається пожежа та детонація боєприпасів.

"Операцію провели Сили безпілотних систем у взаємодії з підрозділами Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Служби безпеки України. Сили оборони продовжують підривати воєнний потенціал ворога", - йдеться у заяві Генштабу.

Напередодні джерело в українській розвідці повідомляло, що в ніч проти 29 вересня Сили безпеки та оборони атакували арсенал зберігання ракет у селищі Котлубань Волгоградській області РФ.

Дивіться також: Момент знищення польового складу БК та позицій окупантів на Вовчанському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

Генштаб ЗС (6643) знищення (7352) ЗСУ (7592)


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Топ коментарі
+27
Торопец, Котлубань...
Гарний флешмоб!
Трєбуєм продолжєнія банкета!!!
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29.09.2024 16:53
+26
Горіть - суки - в пеклі!
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29.09.2024 16:50
+25
Была Котлубань- стала Пое@ень.
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29.09.2024 16:47
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Была Котлубань- стала Пое@ень.
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29.09.2024 16:47 Відповісти
Чергове САФАРІ - окуіть 👍
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29.09.2024 19:54 Відповісти
Горіть - суки - в пеклі!
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29.09.2024 16:50 Відповісти
Торопец, Котлубань...
Гарний флешмоб!
Трєбуєм продолжєнія банкета!!!
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29.09.2024 16:53 Відповісти
Там поруч ще і нафтобаза є......Якщо вже стежку проклали.....
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29.09.2024 20:14 Відповісти
Дуже гарна новина ! смерть рашиським окупантам і колоборантам.
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29.09.2024 16:54 Відповісти
Рано чи пізно рашка закотлубаниться, процес пішов.
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29.09.2024 17:03 Відповісти
Якщо подивитись на гуглівській мапі, територія тих складів більше самої котлубані. Великий був склад...
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29.09.2024 17:04 Відповісти
зе намерен менять буданова/гогиашвилли. За то, что буданОВ допустил эти взрывы на складах).
ВСУ уже не принадлежит кротам опы
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29.09.2024 17:11 Відповісти
Бо Козира, сказати висером х....., обманулі дурачка на чєтирє кулачка. І він запустив торпеду-формує мнєніє.
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29.09.2024 19:45 Відповісти
Явно союзники допомагають відстежувати шляхи постачання і місця зберігання іранських ракет на роZії.
І підривати чим ці ракети, виявляється, маємо.
Більше справ, менше вереску!
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29.09.2024 17:11 Відповісти
Але президет Ірану зуб дав, що не постачає ракети!
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29.09.2024 17:20 Відповісти
Ще одне ху@ло.
Воно і свої шахеди не вважає зброєю, яка вбиває українців.
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29.09.2024 17:24 Відповісти
Чий зуб дав ?
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29.09.2024 17:42 Відповісти
Мабуть кацапського ху@
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29.09.2024 18:06 Відповісти
Дык , он - тоже бедосик: теперь докажите , шо он поставил... ПХЕ...
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29.09.2024 22:08 Відповісти
Можливо, й дав зуб. Лиш не сказав - чий.
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30.09.2024 00:05 Відповісти
Враховуючи факт, ща на Росії при владі бандити з 90-х (а не кгбня, як це піариться) то цікаво - чи заплатили вже за ці ракети? Тому що велика ймовірність, що за знищені ракети платити вони не будуть, як це прийнято серед росіян. І можливо це стане маленьким клином між нами та Іраном.
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29.09.2024 17:22 Відповісти
Кгбня ще за лендліз не розплатилась, так що різниці там немає.
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29.09.2024 17:25 Відповісти
Cенсація була б якби показали хфотку з супутника Притули...
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29.09.2024 17:40 Відповісти
Теперь Буданова не только уволят, но и разжадуют в рядовые!😎
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29.09.2024 17:43 Відповісти
В твітері вже є фото з супутника (у Мансера наприклад) - на жаль склад цілий, там трохи трави біля нього згоріло. Цікаво, як Генштаб це підтвердив?
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29.09.2024 17:43 Відповісти
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29.09.2024 18:52 Відповісти
Це доводить що люди живуть і хочуть жити в вигаданому Світі.
На 90%.
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29.09.2024 19:46 Відповісти
Вигаданий світ, формує п р о п а г а н д а, незалежно від країни
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29.09.2024 20:46 Відповісти
Люди вірять в те в що хочуть вірити.
Пропаганда дає тільки один із сценаріїв.
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29.09.2024 21:13 Відповісти
Звісно
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29.09.2024 22:03 Відповісти
Недоліт, теж результат.
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29.09.2024 23:10 Відповісти
А кто это сделал ?!!!
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29.09.2024 18:06 Відповісти
Шкода, що нема відео з бігбадабум.
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29.09.2024 19:07 Відповісти
Це фото пожежі з Казахстану, 26 серпня 2021р, Жамбильська область.
Навіщо всі його викладають? Ще до цієї новини навіщось ліплять відео вибуху в порту Дубая.
Якщо вже хочеться так прибрехати, то генеруйте унікальне фото штучним інтелектом, щоб не можна було легко нагуглити оригінал.
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29.09.2024 19:09 Відповісти
https://korrespondent.net/world/4391103-vzryvy-na-skladakh-v-kazakhstane-desiatky-postradavshykh
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29.09.2024 20:39 Відповісти
Прибежали в избу дети
Второпях зовут: - Батянь!
Ипануlи нам по складу-
В жопу nаfuй Котлубань....
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29.09.2024 20:54 Відповісти
Ну не вдалося цього разу. Але навіщо чужі фото викладати. Типу реакція українців важливіша за результат?
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29.09.2024 21:15 Відповісти
 
 