Генштаб підтвердив ураження Силами оборони ворожого військового арсеналу "Котлубань", куди прибув ешелон з іранськими ракетами
Збройні сили України у ніч проти 29 вересня завдали ураження по арсеналу зберігання та модернізації ракетно-артилерійського озброєння російських загарбників поблизу селища Котлубань Волгоградської області РФ.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
За наявною інформацією, напередодні удару до арсеналу прибув ешелон з іранськими ракетами.
Зазначається, що ворожий військовий об'єкт мав щільне прикриття засобами РЕБ і ППО, однак українські підрозділи успішно виконали бойове завдання. На території арсеналу спостерігається пожежа та детонація боєприпасів.
"Операцію провели Сили безпілотних систем у взаємодії з підрозділами Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Служби безпеки України. Сили оборони продовжують підривати воєнний потенціал ворога", - йдеться у заяві Генштабу.
Напередодні джерело в українській розвідці повідомляло, що в ніч проти 29 вересня Сили безпеки та оборони атакували арсенал зберігання ракет у селищі Котлубань Волгоградській області РФ.
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Гарний флешмоб!
Трєбуєм продолжєнія банкета!!!
ВСУ уже не принадлежит кротам опы
І підривати чим ці ракети, виявляється, маємо.
Більше справ, менше вереску!
Воно і свої шахеди не вважає зброєю, яка вбиває українців.
На 90%.
Пропаганда дає тільки один із сценаріїв.
Навіщо всі його викладають? Ще до цієї новини навіщось ліплять відео вибуху в порту Дубая.
Якщо вже хочеться так прибрехати, то генеруйте унікальне фото штучним інтелектом, щоб не можна було легко нагуглити оригінал.
Второпях зовут: - Батянь!
Ипануlи нам по складу-
В жопу nаfuй Котлубань....