Генштаб підтвердив ураження Силами оборони ворожого військового арсеналу "Котлубань", куди прибув ешелон з іранськими ракетами

Збройні сили України у ніч проти 29 вересня завдали ураження по арсеналу зберігання та модернізації ракетно-артилерійського озброєння російських загарбників поблизу селища Котлубань Волгоградської області РФ.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

За наявною інформацією, напередодні удару до арсеналу прибув ешелон з іранськими ракетами.

Зазначається, що ворожий військовий об'єкт мав щільне прикриття засобами РЕБ і ППО, однак українські підрозділи успішно виконали бойове завдання. На території арсеналу спостерігається пожежа та детонація боєприпасів.

"Операцію провели Сили безпілотних систем у взаємодії з підрозділами Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Служби безпеки України. Сили оборони продовжують підривати воєнний потенціал ворога", - йдеться у заяві Генштабу.

Напередодні джерело в українській розвідці повідомляло, що в ніч проти 29 вересня Сили безпеки та оборони атакували арсенал зберігання ракет у селищі Котлубань Волгоградській області РФ.

Дивіться також: Момент знищення польового складу БК та позицій окупантів на Вовчанському напрямку. ВIДЕО