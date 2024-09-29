З’явився супутниковий знімок російського арсеналу "Котлубань", який атакували Сили оборони. ФОТО
У мережі з'явився супутниковий знімок арсеналу російських окупантів біля селища Котлубань Волгоградської області РФ, який напередодні атакували ЗСУ.
Відповідне фото опублікували журналісти "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
На супутниковому знімку зафіксовано наслідки великої пожежі біля російського арсеналу.
"Як видно на супутниковому знімку за 29 вересня, поряд з арсеналом Головного ракетно-артилерійського управління після удару українських дронів виникла пожежа", - йдеться у повідомленні.
Однак вогонь, ймовірно, не поширився на територію складу боєприпасів.
Нагадаємо, що напередодні Генштаб ЗСУ підтвердив, що Сили оборони у ніч проти 29 вересня завдали ураження по арсеналу зберігання та модернізації ракетно-артилерійського озброєння російських загарбників поблизу селища Котлубань Волгоградської області РФ.
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А потім тиждень сідниці боліли
А ми ведемося.
Позабивайте свої *обла !!!
А блазні в нас відомо хто.
Про це повідомило джерело в українській розвідці.
Як повідомило джерело, арсенал був атакований близько 2:30 за допомогою 120 ударних дронів-камікадзе ."
120 , однако !!!
Кацапи теж радісно повідомлять про "понад сотню" збитих.
Всі задоволені, ми - потужною атакою, кацапи - аналоговнєтною ППО.
результативного зняли - поставили з россіянкою- жінкою
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/09/30/7477401/ КМВА: Все "Шахеды", атаковавшие Киев, удалось обезвредить
Таку ж саму програму перемоги зеля повіз у штати. За голосною назвою пшик
радісних заяв ,а воно ось як ,значить не влучили.
А щодо повідомлення саме Генштабу ? А хто ще має повідомляти ?