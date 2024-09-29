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Новини
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З’явився супутниковий знімок російського арсеналу "Котлубань", який атакували Сили оборони. ФОТО

У мережі з'явився супутниковий знімок арсеналу російських окупантів біля селища Котлубань Волгоградської області РФ, який напередодні атакували ЗСУ.

Відповідне фото опублікували журналісти "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

На супутниковому знімку зафіксовано наслідки великої пожежі біля російського арсеналу.

"Як видно на супутниковому знімку за 29 вересня, поряд з арсеналом Головного ракетно-артилерійського управління після удару українських дронів виникла пожежа", - йдеться у повідомленні.

Однак вогонь, ймовірно, не поширився на територію складу боєприпасів.

супутниковий знімок російського арсеналу

Нагадаємо, що напередодні Генштаб ЗСУ підтвердив, що Сили оборони у ніч проти 29 вересня завдали ураження по арсеналу зберігання та модернізації ракетно-артилерійського озброєння російських загарбників поблизу селища Котлубань Волгоградської області РФ.

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Автор: 

вибух (4487) росія (65415) склад БК (62)


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Топ коментарі
+23
Наш Генштаб цілком собі у зе-форматі. Блазні.
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29.09.2024 23:51
+21
Пів кацапії в свій час проїхав. Шось не бачив щоб десь те яблучко танцювали. Також бариню і камарінського. Там більше по пісням типу Шумєл камиш..))) після третього стакану..
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29.09.2024 23:48
+18
Гопак - це бойовий танець, виконати його здатні лише підготовлені молоді хлопці. Це вам не кацапське яблочко - два притопа, три прихлопа, затрусилась жиром жопа!
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30.09.2024 01:52
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а повідомляли що вразили-а насправді нажаль ні...
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29.09.2024 23:31 Відповісти
Влада продовжує пропонувати новий тест на гідність тому що всі попередні були провалені.
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30.09.2024 00:18 Відповісти
Питання українцям???? Хто вміє танцювати український танець, і не закомплексує)????? Кацапи яблочко танцюють))))
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29.09.2024 23:34 Відповісти
Пів кацапії в свій час проїхав. Шось не бачив щоб десь те яблучко танцювали. Також бариню і камарінського. Там більше по пісням типу Шумєл камиш..))) після третього стакану..
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29.09.2024 23:48 Відповісти
Сподобалась кацапія? Братався?
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29.09.2024 23:58 Відповісти
По роботі. Вік би їх не бачити..
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30.09.2024 00:21 Відповісти
Бачів на ютубі, а гопака що танцювпли прості люди не бачів, тільки діти на змаганнях або артістісти, я ж кажу почєсноку.
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30.09.2024 00:25 Відповісти
Я бачив на весіллях кілька раз як гості танцювали українські народні танці. І сам танцював
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30.09.2024 01:42 Відповісти
Гопак - це бойовий танець, виконати його здатні лише підготовлені молоді хлопці. Це вам не кацапське яблочко - два притопа, три прихлопа, затрусилась жиром жопа!
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30.09.2024 01:52 Відповісти
Ви взагалі розумієте, що "проста" людина тупо не здатна
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30.09.2024 02:45 Відповісти
А ви здатні ?
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30.09.2024 07:14 Відповісти
Років 30 тому, під "градусом" і зовсім трішечки... бувало.
А потім тиждень сідниці боліли
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30.09.2024 08:14 Відповісти
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30.09.2024 13:24 Відповісти
Ні, я входжу в ту категорію теж
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30.09.2024 08:56 Відповісти
Ви себе маєте поважати
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30.09.2024 13:19 Відповісти
Я займалася 15 років спортивно-бальними, але, як на мене, гопак - то вищий левел 😅
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30.09.2024 17:33 Відповісти
Ціль зелених - дискредитиція армії, і військових.
А ми ведемося.
Позабивайте свої *обла !!!
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30.09.2024 02:34 Відповісти
У влади на часі вибори , вони побоюваються що військові зроблять свою партію , тому планують популярних військових розтащити по окремим партіям і не дати їм обʼєднатися. Хитрі ліси
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30.09.2024 07:17 Відповісти
Не тільки при виборчому забігу, але завжди боялися. Всяка влада.
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30.09.2024 21:25 Відповісти
Наш Генштаб цілком собі у зе-форматі. Блазні.
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29.09.2024 23:51 Відповісти
Та ні. Не варто перебільшувати роль Генштабу у цьому ляпі. Що йому доповіли ті, хто звітувався про використання більше сотні дронів, те він і ретранслював. Своєї військової розвідки у нього ж немає - нею Умєров керує.
А блазні в нас відомо хто.
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30.09.2024 07:36 Відповісти
Раз генштаб виходить на публіку з коментарями, має сто разів перевірити надану інформацію. З фото- чи відеопідтвердженням.
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30.09.2024 10:23 Відповісти
Я вважаю, що заміна бойових, досвідчених командирів на мясників- це свідома дія для знищення особового складу і відповідальність несе за це Особисто президент!
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30.09.2024 09:42 Відповісти
А як так виходить, що у Генштабу тих знімків нема, а у радіо свобода вони є?
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29.09.2024 23:51 Відповісти
на завтра домалюють пожежу на самому складі
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29.09.2024 23:56 Відповісти
Пристрілялися. Далі буде.Знищимо.
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29.09.2024 23:57 Відповісти
"У ніч проти 29 вересня Сили безпеки та оборони атакували арсенал зберігання ракет у селищі Котлубань Волгоградській області РФ.

Про це повідомило джерело в українській розвідці.
Як повідомило джерело, арсенал був атакований близько 2:30 за допомогою 120 ударних дронів-камікадзе ."

120 , однако !!!
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30.09.2024 00:01 Відповісти
Сумнівно що 120.
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30.09.2024 05:20 Відповісти
Відправили 20, повідомили про 120.
Кацапи теж радісно повідомлять про "понад сотню" збитих.
Всі задоволені, ми - потужною атакою, кацапи - аналоговнєтною ППО.
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30.09.2024 08:17 Відповісти
Что то вообще все мимо. Только траву пожгли
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30.09.2024 00:04 Відповісти
Нагадаємо, що Генштаб ЗСУ від початку війни багато чого підтвердив,,,,
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30.09.2024 00:07 Відповісти
Підтвердити міг би "притуленський супутник". Але не підтвердив.
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30.09.2024 08:19 Відповісти
Може краще фашистського конашенкова??? Нічого не нагадує? Краще сувора правда ніж брехня….
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30.09.2024 00:32 Відповісти
А чим тобі твій землячок конашенков не догодив? Для мене арестовіч ніхто і звуть його ніяк….
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30.09.2024 00:41 Відповісти
Промазали.
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30.09.2024 00:26 Відповісти
Як 120 дронів не змогли взагалі нікуди влучити? Чи хтось вірно що кацапи могли їх всі збити?
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30.09.2024 00:36 Відповісти
питання майже риторичне
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30.09.2024 05:21 Відповісти
МОЖЕ НАВОДЧИК КРОТ ДАВ НЕПРАВИЛЬНИЙ ГРАДУС
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30.09.2024 01:25 Відповісти
НАВОДЧИК ПОЛУЧИТЬ ГЕРОЯ РОСІЇ, АРСЕНАЛ ВРЯТУВАВ
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30.09.2024 01:28 Відповісти
за останній рік це вже шоста спроба атакувати котлубанський арсенал. Повільні і гучні дрони для цього не годяться, в цьому випадку можно сподіватись тільки на вдалий збіг обставин.
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30.09.2024 02:07 Відповісти
Головне що ракетами бити не можна. Тому що гарантовано знищаться **********, призначені для знищення українців та масових руйнувань
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30.09.2024 02:41 Відповісти
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30.09.2024 07:19 Відповісти
Радіо Свобода не дасть ******** і це добре.
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30.09.2024 03:30 Відповісти
А що ви усі хочете почути і побачити в країні якою вручну керує-кагал.
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30.09.2024 05:39 Відповісти
Колись був письменник Неміровіч-Данченко, а зараз Зеленський-Коношенков
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30.09.2024 07:07 Відповісти
Трубка 15, прицел 120. Бац-бац! И … мимо
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30.09.2024 07:15 Відповісти
недолет или перелет
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30.09.2024 07:16 Відповісти
Про@** 120 дронів ‼️‼️‼️
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30.09.2024 07:27 Відповісти
ты меньше кацапню слушай , была одна Паляниця
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30.09.2024 07:35 Відповісти
Результат просування пророссійських генералів на посади у безпілотні війська.
результативного зняли - поставили з россіянкою- жінкою
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30.09.2024 07:26 Відповісти
120 дронів коту під хвіст...
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30.09.2024 07:29 Відповісти
06:40

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/09/30/7477401/ КМВА: Все "Шахеды", атаковавшие Киев, удалось обезвредить
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30.09.2024 07:38 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/09/30/7477401/ Все "Шахеды" коту под хвост
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30.09.2024 07:39 Відповісти
Ну бачимо, що склад не ушкоджений. Ну не получилось, буває... Тільки для чого патякати про ураження складу?
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30.09.2024 08:49 Відповісти
У нас все заради хайпу робиться.
Таку ж саму програму перемоги зеля повіз у штати. За голосною назвою пшик
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30.09.2024 08:49 Відповісти
На відео кацапів було видно що горить ,але детонації не видно було. Я то і думаю щось нема
радісних заяв ,а воно ось як ,значить не влучили.
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30.09.2024 16:44 Відповісти
Ураження 100 процентове. Виробничі приміщення (справа) вщент. Непошкоджені капоніри були порожніми. Такі правила зберігання. Сліди пожежі на зхемлі вказують напрямок вітру при пожежі.
А щодо повідомлення саме Генштабу ? А хто ще має повідомляти ?
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30.09.2024 21:35 Відповісти
 
 