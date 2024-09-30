За сутки на Юге Силы обороны ликвидировали 76 оккупантов и уничтожили 18 единиц автомобильной и бронированной техники, - Силы обороны

Силы обороны Юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации, огневым позициям и тылам врага.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в Telegram-канале Сил обороны.

Потери российских захватчиков за минувшие сутки составляют 76 человек. Кроме того, уничтожено:

3 орудия;

18 единиц автомобильной и бронированной техники;

РСЗО "Ураган";

комплекс видеонаблюдения "Муром-М";

2 миномёта;

7 разведывательных БпЛА;

2 мотоцикла;

квадроцикл;

систему РЭБ.

А также поражено:

27 блиндажей;

место хранения горюче-смазочных материалов;

место хранения МТЗ;

место пуска БПЛА;

4 места хранения боеприпасов.

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