За сутки на Юге Силы обороны ликвидировали 76 оккупантов и уничтожили 18 единиц автомобильной и бронированной техники, - Силы обороны
Силы обороны Юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации, огневым позициям и тылам врага.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в Telegram-канале Сил обороны.
Потери российских захватчиков за минувшие сутки составляют 76 человек. Кроме того, уничтожено:
- 3 орудия;
- 18 единиц автомобильной и бронированной техники;
- РСЗО "Ураган";
- комплекс видеонаблюдения "Муром-М";
- 2 миномёта;
- 7 разведывательных БпЛА;
- 2 мотоцикла;
- квадроцикл;
- систему РЭБ.
А также поражено:
- 27 блиндажей;
- место хранения горюче-смазочных материалов;
- место хранения МТЗ;
- место пуска БПЛА;
- 4 места хранения боеприпасов.
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