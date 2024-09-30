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За сутки на Юге Силы обороны ликвидировали 76 оккупантов и уничтожили 18 единиц автомобильной и бронированной техники, - Силы обороны

Силы обороны Юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации, огневым позициям и тылам врага.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в Telegram-канале Сил обороны.

Потери российских захватчиков за минувшие сутки составляют 76 человек. Кроме того, уничтожено:

  • 3 орудия;
  • 18 единиц автомобильной и бронированной техники;
  • РСЗО "Ураган";
  • комплекс видеонаблюдения "Муром-М";
  • 2 миномёта;
  • 7 разведывательных БпЛА;
  • 2 мотоцикла;
  • квадроцикл;
  • систему РЭБ.

А также поражено:

  • 27 блиндажей;
  • место хранения горюче-смазочных материалов;
  • место хранения МТЗ;
  • место пуска БПЛА;
  • 4 места хранения боеприпасов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны – около 653 060 человек (+1250 за сутки), 8874 танка, 18822 артсистемы, 17 503 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА. ФОТО

Встрати ворога на півдні

Автор: 

армия РФ (19387) ликвидация (3604) уничтожение (7030) Силы обороны юга (324)


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