На фронте - 73 боевые столкновения, наиболее активно враг действует на Кураховском и Покровском направлениях, - Генштаб

По состоянию на 16:00 враг 73 раза атаковал позиции Сил обороны. Наиболее активно действует на Кураховском и Покровском направлениях, где провел более половины от всех атак.

Ситуация на севере

Продолжают страдать от российских артиллерийских обстрелов приграничные районы Сумщины и Черниговщины - пострадали населенные пункты Семеновка, Клюсы, Покровка, Беловоды, Ободы, Дружба, Тимофеевка. Под авиаудары попали Екатериновка, Волфино, Комаровка, Белополье, Речки, Хотень, Ястребино, Искрисковщина. За сегодня российская авиация сбросила одну управляемую авиационную бомбу на территорию Курской области РФ.

Боевые действия на Харьковщине

Сегодня на Харьковском направлении российские террористы вблизи Черкасской Лозовой, Старицы и Бочкового сбросили десять управляемых авиационных бомб.

Десять раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбивали вражеские штурмы вблизи Синьковки, Петропавловки, Куриловки, Песчаного, Первомайского и Вишневого.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении вражеские подразделения не прекращают атаковать в районах населенных пунктов Макеевка, Новосадовое, Торское и Дроновка. С начала суток на этом направлении украинские воины уже отбили пять из девяти вражеских атак. Бои продолжаются. Неуправляемыми авиационными ракетами террористы обстреляли Новоегоровку и Серебрянский лес.

Продолжаются бои на Сиверском направлении, противник атаковал вблизи Спирного. Вражеский штурм успешно отбит нашими защитниками.

На Краматорском направлении захватчики совершили три штурмовые действия вблизи Андреевки, Белой Горы и Ступочек. Враг активно применяет авиацию, сбросив в районе населенного пункта Часов Яр 11 КАБов.

В настоящее время на Торецком направлении произошло четыре вражеские атаки. Враг атаковал возле населенного пункта Торецк. Наши защитники дают достойный отпор, все атаки остановлены. Авиация агрессора нанесла бомбардировки по районам населенных пунктов Екатериновка и Клебан-Бык.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили уже 20 атак позиций наших защитников в районах Сухой Балки, Горняка, Новоторецкого и Крутого Яра. Силы обороны, сдерживая вражеский натиск, уже отбили 18 атак противника, два боестолкновения продолжаются до сих пор. Основные усилия оккупанты сосредоточили возле Николаевки и Селидово, где зафиксировано семь и пять боестолкновений соответственно.

18 боев сегодня состоялось на Кураховском направлении, где захватчики активно пытаются продвинуться в районах Новоалександровки, Цукурино, Георгиевки, Константиновки, Трудового и Катериновки. Пять боев до сих пор продолжаются.

На Времевском направлении захватчики трижды шли в наступление на позиции украинских войск вблизи Максимовки и Богоявленки, возле которой боестолкновение продолжается до сих пор.

Ситуация на других направлениях

На Ореховском направлении оккупанты провели две атаки возле Новоданиловки и Каменского.

На других направлениях, в настоящее время, враг активных действий не вел.