На фронті 73 бойові зіткнення, найактивніше ворог діє на Курахівському та Покровському напрямках, - Генштаб

Станом на 16:00 ворог 73 рази атакував позиції Сил оборони. Найбільш активно діє на Курахівському та Покровському напрямках, де провів понад половину від усіх атак.

Ситуація на півночі

Продовжують потерпати від російських артилерійських обстрілів прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини – постраждали населені пункти Семенівка, Клюси, Покровка, Біловоди, Ободи, Дружба, Тимофіївка. Під авіаудари потрапили Катеринівка, Волфине, Комарівка, Білопілля, Річки, Хотінь, Яструбине, Іскрисківщина. За сьогодні російська авіація скинула одну керовану авіаційну бомбу на територію Курської області РФ.

Бойові дії на Харківщині

Сьогодні на Харківському напрямку російські терористи поблизу Черкаської Лозової, Стариці та Бочкового скинули десять керованих авіаційних бомб.

Десять разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбивали ворожі штурми поблизу Синьківки, Петропавлівки, Курилівки, Піщаного, Першотравневого та Вишневого.

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку ворожі підрозділи не припиняють атакувати в районах населених пунктів Макіївка, Новосадове, Торське та Дронівка. З початку доби на цьому напрямку українські воїни вже відбили п’ять з дев’яти ворожих атак. Бої тривають. Некерованими авіаційними ракетами терористи обстріляли Новоєгорівку та Серебрянський ліс.

Тривають бої на Сіверському напрямку, супротивник атакував поблизу Спірного. Ворожий штурм успішно відбито нашими оборонцями.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили три штурмові дії поблизу Андріївки, Білої Гори та Ступочок. Ворог активно застосовує авіацію, скинувши в районі населеного пункту Часів Яр 11 КАБів.

На даний час на Торецькому напрямку відбулося чотири ворожі атаки. Ворог атакував біля населеного пункту Торецьк. Наші захисники дають гідну відсіч, всі атаки зупинено. Авіація агресора завдала бомбардувань по районах населених пунктів Катеринівка та Клебан-Бик.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вже 20 атак позицій наших захисників в районах Сухої Балки, Гірника, Новоторецького та Крутого Яру. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, вже відбили 18 атак противника, два боєзіткнення тривають дотепер. Основні зусилля окупанти зосередили біля Миколаївки та Селідового, де зафіксовано сім та п’ять боєзіткнень відповідно.

18 боїв сьогодні відбулось на Курахівському напрямку, де загарбники найактивніше намагаються просунутися в районах Новоолександрівки, Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки, Трудового та Катеринівки. П’ять боїв досі тривають.

На Времівському напрямку загарбники тричі йшли в наступ на позиції українських військ поблизу Максимівки та Богоявленки, біля якої боєзіткнення триває до цього часу.

Ситуація на інших напрямках

На Оріхівському напрямку окупанти провели дві атаки біля Новоданилівки та Кам’янського.

На інших напрямках, на даний час, ворог активних дій не вів.