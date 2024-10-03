УКР
РФ атакувала прикордоння Чернігівщини: 3 особи загинули, зокрема дитина. 4 поранених (оновлено). ФОТОрепортаж

Російські війська вдарили по селу Гірськ на Чернігівщині, є загиблі.

Про це повідомила Сновська міська рада, передає Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією – є двоє загиблих цивільних, серед них одна дитина. Троє важко поранених та одного пораненого середньої тяжкості доставлено до ЦРЛ", - зазначили там.

Згодом у поліції заявили, що окупанти вдарили по Сновській громаді Корюківського району. 

З дронів РФ атакувала вантажівку-газовоз, якою доставляли побутовий газ людям – стався вибух вантажівки та пожежа житлових будинків.

"Попередньо відомо, що троє людей загинули – водій та експедитор вантажівки, а також дівчинка 2018 року народження. Ще четверо людей поранені – з них двоє дітей віком 13 та 4 років", - додали там.

РФ атакувала прикордоння Чернігівщини: загинули 3 особи, зокрема дитина
Читайте також: Північ Донеччини залишиться без водопостачання на невизначений період

Нагадаємо, у ніч на 3 жовтня 2024 року війська РФ атакували КАБом Харків

Вночі Полтавщину атакували десятки "шахедів".

Також війська РФ обстріляли 24 населених пункти Херсонщини.

На Донеччині внаслідок обстрілів РФ поранення дістали 11 осіб.

Читайте: Окупанти вдарили по Чернігівщині: є руйнування у двох громадах. ФОТОрепортаж

Ударів у відповідь як завжди не буде. Будуть похорони і хріпаті відосики.
показати весь коментар
03.10.2024 13:33 Відповісти
показати весь коментар
03.10.2024 13:48 Відповісти
Варвари кацапи що б ви виздихали ,зате лднр спокійно живе, хоч там знаходятся казарми і склади ворога і кожен день прибувають ешалони з технікою і пальним ,що ж там "наші люди"таке враження що це спеціально робится.
показати весь коментар
03.10.2024 15:16 Відповісти
Мені здається, КАБ, то не така надскладна зброя, щоб її вигтовити в Україні, і передавати "привіти", на російську територію , без всякого дозволу закордонних партнерів. Може пора почати це робити? Інакше цей терор не припинити.
показати весь коментар
03.10.2024 17:07 Відповісти
Де наш терор?
показати весь коментар
03.10.2024 18:12 Відповісти
Заборонен патррушевим в Омані. Вмирати, на думку естрадних кловунів, будуть тільки наші люди.
показати весь коментар
04.10.2024 11:56 Відповісти
Висновки хоча б робляться, чи тільки констатація фактів?
показати весь коментар
03.10.2024 23:55 Відповісти
 
 