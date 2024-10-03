РФ атакувала прикордоння Чернігівщини: 3 особи загинули, зокрема дитина. 4 поранених (оновлено). ФОТОрепортаж

Російські війська вдарили по селу Гірськ на Чернігівщині, є загиблі.

Про це повідомила Сновська міська рада, передає Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією – є двоє загиблих цивільних, серед них одна дитина. Троє важко поранених та одного пораненого середньої тяжкості доставлено до ЦРЛ", - зазначили там.

Згодом у поліції заявили, що окупанти вдарили по Сновській громаді Корюківського району.

З дронів РФ атакувала вантажівку-газовоз, якою доставляли побутовий газ людям – стався вибух вантажівки та пожежа житлових будинків.

"Попередньо відомо, що троє людей загинули – водій та експедитор вантажівки, а також дівчинка 2018 року народження. Ще четверо людей поранені – з них двоє дітей віком 13 та 4 років", - додали там.









Нагадаємо, у ніч на 3 жовтня 2024 року війська РФ атакували КАБом Харків.

Вночі Полтавщину атакували десятки "шахедів".

Також війська РФ обстріляли 24 населених пункти Херсонщини.

На Донеччині внаслідок обстрілів РФ поранення дістали 11 осіб.

