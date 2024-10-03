РУС
РФ ударила по приграничью Черниговщины: 3 погибших, в том числе - ребенок. 4 раненых (обновлено). ФОТОрепортаж

РФ атакувала прикордоння Чернігівщини: загинули 3 особи, зокрема дитина

Российские войска ударили по селу Горск на Черниговщине, есть погибшие.

Об этом сообщил Сновский городской совет, передает Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации, есть двое погибших гражданских, среди них - один ребенок. Трое тяжело раненых и один раненый средней тяжести доставлены в ЦРБ", - отметили там.

Позже в полиции заявили, что оккупанты ударили по Сновской громаде Корюковского района.

С дронов РФ атаковала грузовик-газовоз, которым доставляли бытовой газ людям: произошел взрыв грузовика и пожар жилых домов.

"Предварительно известно, что три человека погибли - водитель и экспедитор грузовика, а также девочка 2018 года рождения. Еще четыре человека ранены: из них - двое детей в возрасте 13 и 4 лет", - добавили там.

Напомним, в ночь на 3 октября 2024 года войска РФ атаковали КАБом Харьков.

Ночью Полтавщину атаковали десятки "шахедов".

Также войска РФ обстреляли 24 населенных пункта Херсонщины.

В Донецкой области в результате обстрелов РФ ранения получили 11 человек.

Также смотрите: Оккупанты ударили по Черниговщине: есть разрушения в двух громадах. ФОТОрепортаж

Ударів у відповідь як завжди не буде. Будуть похорони і хріпаті відосики.
03.10.2024 13:33 Ответить
03.10.2024 13:48 Ответить
Варвари кацапи що б ви виздихали ,зате лднр спокійно живе, хоч там знаходятся казарми і склади ворога і кожен день прибувають ешалони з технікою і пальним ,що ж там "наші люди"таке враження що це спеціально робится.
03.10.2024 15:16 Ответить
Мені здається, КАБ, то не така надскладна зброя, щоб її вигтовити в Україні, і передавати "привіти", на російську територію , без всякого дозволу закордонних партнерів. Може пора почати це робити? Інакше цей терор не припинити.
03.10.2024 17:07 Ответить
Де наш терор?
03.10.2024 18:12 Ответить
Заборонен патррушевим в Омані. Вмирати, на думку естрадних кловунів, будуть тільки наші люди.
04.10.2024 11:56 Ответить
Висновки хоча б робляться, чи тільки констатація фактів?
03.10.2024 23:55 Ответить
 
 