РФ ударила по приграничью Черниговщины: 3 погибших, в том числе - ребенок. 4 раненых (обновлено). ФОТОрепортаж
Российские войска ударили по селу Горск на Черниговщине, есть погибшие.
Об этом сообщил Сновский городской совет, передает Цензор.НЕТ.
"По предварительной информации, есть двое погибших гражданских, среди них - один ребенок. Трое тяжело раненых и один раненый средней тяжести доставлены в ЦРБ", - отметили там.
Позже в полиции заявили, что оккупанты ударили по Сновской громаде Корюковского района.
С дронов РФ атаковала грузовик-газовоз, которым доставляли бытовой газ людям: произошел взрыв грузовика и пожар жилых домов.
"Предварительно известно, что три человека погибли - водитель и экспедитор грузовика, а также девочка 2018 года рождения. Еще четыре человека ранены: из них - двое детей в возрасте 13 и 4 лет", - добавили там.
Напомним, в ночь на 3 октября 2024 года войска РФ атаковали КАБом Харьков.
Ночью Полтавщину атаковали десятки "шахедов".
Также войска РФ обстреляли 24 населенных пункта Херсонщины.
В Донецкой области в результате обстрелов РФ ранения получили 11 человек.
