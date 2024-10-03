РФ ударила по приграничью Черниговщины: 3 погибших, в том числе - ребенок. 4 раненых (обновлено). ФОТОрепортаж

Российские войска ударили по селу Горск на Черниговщине, есть погибшие.

Об этом сообщил Сновский городской совет, передает Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации, есть двое погибших гражданских, среди них - один ребенок. Трое тяжело раненых и один раненый средней тяжести доставлены в ЦРБ", - отметили там.

Позже в полиции заявили, что оккупанты ударили по Сновской громаде Корюковского района.

С дронов РФ атаковала грузовик-газовоз, которым доставляли бытовой газ людям: произошел взрыв грузовика и пожар жилых домов.

"Предварительно известно, что три человека погибли - водитель и экспедитор грузовика, а также девочка 2018 года рождения. Еще четыре человека ранены: из них - двое детей в возрасте 13 и 4 лет", - добавили там.









Напомним, в ночь на 3 октября 2024 года войска РФ атаковали КАБом Харьков.

Ночью Полтавщину атаковали десятки "шахедов".

Также войска РФ обстреляли 24 населенных пункта Херсонщины.

В Донецкой области в результате обстрелов РФ ранения получили 11 человек.

