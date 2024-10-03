Сутки на Херсонщине: под вражескими обстрелами оказались 24 населенных пункта, утром оккупанты атаковали маршрутку в Антоновке, ударили из авиации по Бериславской громаде.. ФОТО
За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Берислав, Белозерка, Бургунка, Саблуковка, Садовое, Гавриловка, Дудчаны, Новоберислав, Пятихатки, Томина Балка, Широкая Балка, Одрадокаменка, Красный Маяк, Костырка, Михайловка, Никольское, Станислав, Александровка, Змеевка, Урожайное, Казацкое, Приднепровское и город Херсон.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.
"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 13 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод, хозяйственные постройки, автобус и частные автомобили. Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 8 - получили ранения", - говорится в сообщении.
Ночью силы ПВО уничтожили над Херсонщиной три "шахеда".
Утром в Антоновке российские оккупационные войска снова атаковали с беспилотника маршрутку. Как сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, этот автомобиль уже был поврежден вчера, 2 октября. Автобус принадлежит КП "Херсонкомунтранссервис".
"На этот раз, к счастью, ни водитель, ни пассажиры не пострадали", - добавил Мрочко.
С самого утра управляемой авиабомбой оккупанты попали по жилой застройке в одном из населенных пунктов Бериславской громады.
"Из-за "прилета" повреждены почти два десятка домов. Информация о пострадавших не поступала", - сообщили в Херсонской ОГА.
