Сутки на Херсонщине: под вражескими обстрелами оказались 24 населенных пункта, утром оккупанты атаковали маршрутку в Антоновке, ударили из авиации по Бериславской громаде.. ФОТО

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Берислав, Белозерка, Бургунка, Саблуковка, Садовое, Гавриловка, Дудчаны, Новоберислав, Пятихатки, Томина Балка, Широкая Балка, Одрадокаменка, Красный Маяк, Костырка, Михайловка, Никольское, Станислав, Александровка, Змеевка, Урожайное, Казацкое, Приднепровское и город Херсон.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 13 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод, хозяйственные постройки, автобус и частные автомобили. Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 8 - получили ранения", - говорится в сообщении.

Ночью силы ПВО уничтожили над Херсонщиной три "шахеда".

Также читайте: В результате обстрела россиянами Херсона и пригорода два человека погибли, еще трое ранены

Утром в Антоновке российские оккупационные войска снова атаковали с беспилотника маршрутку. Как сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, этот автомобиль уже был поврежден вчера, 2 октября. Автобус принадлежит КП "Херсонкомунтранссервис".

"На этот раз, к счастью, ни водитель, ни пассажиры не пострадали", - добавил Мрочко.

Антонівка
Антонівка
Антонівка

С самого утра управляемой авиабомбой оккупанты попали по жилой застройке в одном из населенных пунктов Бериславской громады.

"Из-за "прилета" повреждены почти два десятка домов. Информация о пострадавших не поступала", - сообщили в Херсонской ОГА.

Берислав
Берислав
Берислав
Берислав

обстрел (29023) Херсон (3017) Херсонская область (5113)
