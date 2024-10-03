Доба на Херсонщині: під ворожими обстрілами опинилися 24 населені пункти, зранку окупанти атакували маршрутку в Антонівці, вдарили з авіації по Бериславській громаді. ФОТО

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Берислав, Білозерка, Бургунка, Саблуківка, Садове, Гаврилівка, Дудчани, Новоберислав, П'ятихатки, Томина Балка, Широка Балка, Одрадокам'янка, Червоний Маяк, Костирка, Михайлівка, Микільське, Станіслав, Олександрівка, Зміївка, Урожайне, Козацьке, Придніпровське та місто Херсон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема 13 приватних будинків. Також окупанти пошкодили газопровід, господарчі споруди, автобус та приватні автомобілі. Через російську агресію 2 людини загинули, ще 8 - дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

Вночі сили ППО знищили над Херсонщиною три "шахеди".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Унаслідок обстрілу росіянами Херсону та передмістя двоє людей загинуло, ще троє поранені

Зранку в Антонівці російські окупаційні війська знову атакували з безпілотника маршрутку. Як повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, цей автомобіль вже був пошкоджений вчора, 2 жовтня. Автобус належить КП "Херсонкомунтранссервіс".

"Цього разу, на щастя, ні водій, ні пасажири не постраждали", - додав Мрочко.







З самого ранку керованою авіабомбою окупанти поцілили по житловій забудові в одному із населених пунктів Бериславської громади.

"Через "прильот" пошкоджено майже два десятки будинків. Інформація про постраждалих не надходила", - повідомили у Херсонській ОВА.







