Унаслідок обстрілу росіянами Херсону та передмістя двоє людей загинуло, ще троє поранені
Протягом 2 жовтня російські війська атакували Херсон та передмістя з дронів і артилерії. Двоє людей загинуло, а троє дістали поранення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
- Ушпиталено ще одну постраждалу внаслідок атаки ворожого безпілотника на 17-ту маршрутку. 54-річна жінка отримала мінно-вибухову травму. Лікарі продовжують її дообстежувати.
- 61-річна жінка близько 14.00 в Антонівці потрапила під обстріл з ворожого дрона. В момент скиду вибухівки вона була на вулиці.Зараз потерпіла в лікарні. В неї діагностовано вибухову травму та уламкові поранення.
- Російські окупанти вбили ще одного мирного жителя нашої громади. Він їхав на велосипеді передмістям, коли ворог вдарив з артилерії. 65-річний чоловік загинув на місці.
"На цю годину війська країни-агресорки забрали життя у двох наших земляків і трьох поранили. Співчуття рідним загиблих.
Скорішого одужання травмованим", - написав Мрочко в телеграмі о 15:12.
Нагадаємо, зранку 2 жовтня війська РФ скинули вибухівку на маршрутку в Антонівці: загинула жінка, є поранений.
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показати весь коментар02.10.2024 16:56 Відповісти Мені подобається 0
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