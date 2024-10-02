В результате обстрела россиянами Херсона и пригорода два человека погибли, еще трое ранены

В течение 2 октября российские войска атаковали Херсон и пригород из дронов и артиллерии. Два человека погибли, а трое получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает начальник Херсонской UВА Роман Мрочко.

Госпитализирована еще одна пострадавшая в результате атаки вражеского беспилотника на 17-ю маршрутку. 54-летняя женщина получила минно-взрывную травму. Врачи продолжают ее дообследовать.

61-летняя женщина около 14.00 в Антоновке попала под обстрел из вражеского дрона. В момент сброса взрывчатки она была на улице.сейчас пострадавшая в больнице. У нее диагностирована взрывная травма и осколочные ранения.

Российские оккупанты убили еще одного мирного жителя нашей громады. Он ехал на велосипеде по пригороду, когда враг ударил из артиллерии. 65-летний мужчина погиб на месте.

Смотрите: Удар РФ по рынку и остановке в Херсоне: количество жертв возросло до 7. ФОТОрепортаж

"На этот час войска страны-агрессора унесли жизни у двух наших земляков и троих ранили. Соболезнования родным погибших.

Скорейшего выздоровления травмированным", - написал Мрочко в телеграмме в 15:12.

Напомним, утром 2 октября войска РФ сбросили взрывчатку на маршрутку в Антоновке: погибла женщина, есть раненый.