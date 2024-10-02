Враг сбросил взрывчатку на маршрутку в Антоновке: погибла женщина, есть раненый. ФОТО
Военные РФ атаковали с дрона маршрутный автобус в Антоновке на Херсонщине.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, из-за сброса взрывчатки с БпЛА тяжелые ранения получила 69-летняя женщина.
"К сожалению, потерпевшая умерла в скорой", - уточнил он.
Как сообщил председатель Херсонской МВА, на момент обстрела в салоне находилось 20 пассажиров, которые ехали в Антоновку. Один человек получил ранения.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Антоновке возле остановки сдетонировала взрывчатка: 2 человека ранены, женщина в тяжелом состоянии.
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