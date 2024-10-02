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Враг сбросил взрывчатку на маршрутку в Антоновке: погибла женщина, есть раненый. ФОТО

Военные РФ атаковали с дрона маршрутный автобус в Антоновке на Херсонщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, из-за сброса взрывчатки с БпЛА тяжелые ранения получила 69-летняя женщина.

"К сожалению, потерпевшая умерла в скорой", - уточнил он.

Как сообщил председатель Херсонской МВА, на момент обстрела в салоне находилось 20 пассажиров, которые ехали в Антоновку. Один человек получил ранения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сутки на Херсонщине: из-за обстрелов армии РФ погибли 6 человек, 11 ранены

атака на маршрутку в Антонівці
атака на маршрутку в Антонівці
атака на маршрутку в Антонівці

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Антоновке возле остановки сдетонировала взрывчатка: 2 человека ранены, женщина в тяжелом состоянии.

Автор: 

обстрел (27405) Херсонская область (4813)


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