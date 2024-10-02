В Антоновке возле остановки сдетонировала взрывчатка: 2 человека ранены, женщина в тяжелом состоянии

Утром 2 октября 2024 года в Антоновке Херсонской области два человека пострадали из-за детонации российской взрывчатки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.

Женщина подняла взрывчатку

Как отмечается, вблизи остановки общественного транспорта местная жительница подняла с земли взрывоопасный предмет, который сдетонировал.

"В результате 59-летняя женщина получила взрывную травму, ампутацию кисти и стопы, множественные осколочные ранения ног. Ее состояние - тяжелое", - говорится в сообщении.

Также читайте: Из-за детонации взрывчатки на Херсонщине погиб ребенок

Также 61-летний мужчина получил взрывную травму и осколочное ранение спины.

"Скорая" доставила обоих пострадавших в больницу для оказания медпомощи.