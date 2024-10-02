В Антонівці біля зупинки здетонувала вибухівка: 2 людини поранені, жінка у важкому стані

Зранку 2 жовтня 2024 року в Антонівці Херсонської області двоє людей постраждали через детонацію російської вибухівки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Жінка підняла вибухівку

Як зазначається, поблизу зупинки громадського транспорту місцева жителька підняла із землі вибухонебезпечний предмет, який здетонував.

"Внаслідок цього 59-річна жінка дістала вибухову травму, ампутацію кисті та стопи, множинні уламкові поранення ніг. Її стан - тяжкий", - йдеться у повідомленні.

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Також 61-річний чоловік дістав вибухову травму і уламкове поранення спини.

"Швидка" доставила обох потерпілих до лікарні для надання меддопомоги.