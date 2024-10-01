Росіяни протягом дня з дронів атакували Кіндійку і Велетенське на Херсонщині: двох людей поранено

1 жовтня окупаційні війська атакували з дрона Кіндійку і Велетенське на Херсонщині. До лікарні доставили двох людей. Також на Херсонщині 2 жовтня оголошено жалобу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Херсонській ОВА

Кіндійка

Через скидання вибухівки з БпЛА постраждала 68-річна жінка, яка перебувала на вулиці. Бригада "швидкої" доставила її до лікарні з вибуховою травмою і контузією. Потерпілій надають необхідну меддопомогу.

Велетенське

Сьогодні ввечері окупанти з дрона атакували жителя селища Велетенське. 45-річний чоловік самостійно звернувся до лікарні. В нього діагностували мінно-вибухову травму та поранення ніг. Нині потерпілий - під наглядом медиків.

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День жалоби

Також в ОВА повідомили що 02.10.2024 – День жалоби на Херсонщині, оскільки сьогодні зранку окупанти підступно й жорстоко обірвали життя шести літніх херсонців, які прийшли на ринок за покупками.