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Росіяни протягом дня з дронів атакували Кіндійку і Велетенське на Херсонщині: двох людей поранено

Ввечері росіяни атакували Херсонщину

1 жовтня окупаційні війська атакували з дрона Кіндійку і Велетенське на Херсонщині. До лікарні доставили двох людей. Також на Херсонщині 2 жовтня оголошено жалобу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють  у Херсонській ОВА

Кіндійка

  • Через скидання вибухівки з БпЛА постраждала 68-річна жінка, яка перебувала на вулиці. Бригада "швидкої" доставила її до лікарні з вибуховою травмою і контузією. Потерпілій надають необхідну меддопомогу.

Велетенське

  • Сьогодні ввечері окупанти з дрона атакували жителя селища Велетенське. 45-річний чоловік самостійно звернувся до лікарні. В нього діагностували мінно-вибухову травму та поранення ніг. Нині потерпілий - під наглядом медиків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Херсонщині "Укрпошта" розпочала розсилати повістки, - ОВА

День жалоби

Також в ОВА повідомили що 02.10.2024 – День жалоби на Херсонщині, оскільки сьогодні зранку окупанти підступно й жорстоко обірвали життя шести літніх херсонців, які прийшли на ринок за покупками.

Автор: 

обстріл (28732) жалоба (167) Херсонська область (5801)


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Однако Киндийка!
Я в школу, в первый класс, ходил в этом посёлке.
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01.10.2024 23:32 Відповісти
 
 