Росіяни протягом дня з дронів атакували Кіндійку і Велетенське на Херсонщині: двох людей поранено
1 жовтня окупаційні війська атакували з дрона Кіндійку і Велетенське на Херсонщині. До лікарні доставили двох людей. Також на Херсонщині 2 жовтня оголошено жалобу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Херсонській ОВА
Кіндійка
- Через скидання вибухівки з БпЛА постраждала 68-річна жінка, яка перебувала на вулиці. Бригада "швидкої" доставила її до лікарні з вибуховою травмою і контузією. Потерпілій надають необхідну меддопомогу.
Велетенське
- Сьогодні ввечері окупанти з дрона атакували жителя селища Велетенське. 45-річний чоловік самостійно звернувся до лікарні. В нього діагностували мінно-вибухову травму та поранення ніг. Нині потерпілий - під наглядом медиків.
День жалоби
Також в ОВА повідомили що 02.10.2024 – День жалоби на Херсонщині, оскільки сьогодні зранку окупанти підступно й жорстоко обірвали життя шести літніх херсонців, які прийшли на ринок за покупками.
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Я в школу, в первый класс, ходил в этом посёлке.