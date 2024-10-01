Россияне в течение дня с дронов атаковали Киндейку и Велетенское на Херсонщине: двое людей ранены

1 октября оккупационные войска атаковали с дрона Киндейку и Велетенское на Херсонщине. В больницу доставили двух человек. Также на Херсонщине 2 октября объявлен траур.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Херсонской ОВА.

Киндейка

Из-за сброса взрывчатки с БпЛА пострадала 68-летняя женщина, которая находилась на улице. Бригада "скорой" доставила ее в больницу со взрывной травмой и контузией. Пострадавшей оказывают необходимую медпомощь.

Велетенское

Сегодня вечером оккупанты с дрона атаковали жителя поселка Велетенское. 45-летний мужчина самостоятельно обратился в больницу. У него диагностировали минно-взрывную травму и ранения ног. Сейчас пострадавший под наблюдением медиков.

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День траура

Также в ОВА сообщили, что 02.10.2024 - День траура на Херсонщине, поскольку сегодня утром оккупанты коварно и жестоко оборвали жизни шести пожилых херсонцев, которые пришли на рынок за покупками.