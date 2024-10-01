РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11738 посетителей онлайн
Новости
358 3

Россияне в течение дня с дронов атаковали Киндейку и Велетенское на Херсонщине: двое людей ранены

Ввечері росіяни атакували Херсонщину

1 октября оккупационные войска атаковали с дрона Киндейку и Велетенское на Херсонщине. В больницу доставили двух человек. Также на Херсонщине 2 октября объявлен траур.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Херсонской ОВА.

Киндейка

  • Из-за сброса взрывчатки с БпЛА пострадала 68-летняя женщина, которая находилась на улице. Бригада "скорой" доставила ее в больницу со взрывной травмой и контузией. Пострадавшей оказывают необходимую медпомощь.

Велетенское

  • Сегодня вечером оккупанты с дрона атаковали жителя поселка Велетенское. 45-летний мужчина самостоятельно обратился в больницу. У него диагностировали минно-взрывную травму и ранения ног. Сейчас пострадавший под наблюдением медиков.

Читайте также: На Херсонщине "Укрпочта" начала рассылать повестки, - ОВА

День траура

Также в ОВА сообщили, что 02.10.2024 - День траура на Херсонщине, поскольку сегодня утром оккупанты коварно и жестоко оборвали жизни шести пожилых херсонцев, которые пришли на рынок за покупками.

Автор: 

обстрел (27396) траур (231) Херсонская область (4810)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Однако Киндийка!
Я в школу, в первый класс, ходил в этом посёлке.
показать весь комментарий
01.10.2024 23:32 Ответить
 
 