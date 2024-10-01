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Удар РФ по рынку и остановке в Херсоне: количество жертв возросло до 7. ФОТОрепортаж

Начато расследование по факту вражеского обстрела Херсона, в результате которого погибли 7 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, 1 октября 2024 года, около 9:00, войска РФ нанесли удары, вероятно, из ствольной артиллерии по центру Херсона. Обстрел произошел рядом с местным рынком и остановкой общественного транспорта.

Жертвы российского обстрела

Известно, что в результате обстрела погибли семь гражданских - три женщины и четверо мужчин. Также ранены трое горожан, им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Данные уточняются.

Смотрите также: Рашисты ударили по центру Херсона: 5 человек погибли, есть раненые (обновлено). ВИДЕО 18+

жертви на ринку в Херсоні
жертви на ринку в Херсоні

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Прокуроры принимают все возможные меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты ударили по центру Херсона: 5 человек погибли, есть раненые.

Автор: 

обстрел (27396) Херсон (2842)


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Топ комментарии
+10
а что сложно отследить откуда стреляли и накрыть всем чем есть?
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01.10.2024 10:37
+10
Які прокурори "молодці", відкрили ціле провадження, недаремно їм з/п піднімають.
А от "погані" військові нічого не роблять, то хрін їм, а не підвищення.
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01.10.2024 10:40
+8
Де ж пАтужна відповідь від плАніровщика "плану перемоги"?
Де ті розпіарені ф-16?
Їрмак, де снаряди?
Де сотні тисяч навчених поліцаїв та "силовиків", які можуть переломити ситуацію?
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01.10.2024 10:41
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а что сложно отследить откуда стреляли и накрыть всем чем есть?
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01.10.2024 10:37 Ответить
ви не повірите. це складно..., вони стріляють та швидко виїжджають з того місця, щоб їх засікти, треба постійно чергувати, мати "очі" десь над містом, а заради мирняка цього ніхто не буде робити...
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01.10.2024 10:50 Ответить
Саме так. Прикордоння Сумської області також до початку Курської операції москалі кошмарили з арти. Говорили, що нічого з цим не можна вдіяти, бо вони відстрілялись швиденько і втекли. Тепер по Сумщині щодня каби десятками прилітають, і те саме говорять
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01.10.2024 11:04 Ответить
Прокляті нелюди! Горіти вам у пеклі довічно!
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01.10.2024 10:39 Ответить
Які прокурори "молодці", відкрили ціле провадження, недаремно їм з/п піднімають.
А от "погані" військові нічого не роблять, то хрін їм, а не підвищення.
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01.10.2024 10:40 Ответить
Де ж пАтужна відповідь від плАніровщика "плану перемоги"?
Де ті розпіарені ф-16?
Їрмак, де снаряди?
Де сотні тисяч навчених поліцаїв та "силовиків", які можуть переломити ситуацію?
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01.10.2024 10:41 Ответить
Єдине,про що Бога прошу,щоб кацапоїдам все це вдесятеро повернулося!!!
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01.10.2024 10:43 Ответить
проси і шоб зеленим вилупкам ..
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01.10.2024 10:54 Ответить
З тим самим успіхом можеш просити у власних шкарпетків.
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01.10.2024 14:46 Ответить
А наші кацапам харчі воду привоз,ть переймаються як кацапня зиму переживе то иоже зменшувать їхню чисельність а не підгодовувать бо як в приказкі скільки вовка не корми їхні діти онуки воюють проти нас .загнать бульдозери і горнуть все і всіх
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01.10.2024 11:15 Ответить
Щоб ми робили без розслідування цих прокурорів! Їх потрібно забронювати до кінця життя їх онуків.
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01.10.2024 11:16 Ответить
Що б ви виздихали всі кацапські варвари ,смерть злочинцю путіну і його фашиській кліці ,а чому так спокійно в лднр чи влада не велить знищувати ворога на окупованих територіях.
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01.10.2024 11:24 Ответить
 
 