Удар РФ по рынку и остановке в Херсоне: количество жертв возросло до 7. ФОТОрепортаж
Начато расследование по факту вражеского обстрела Херсона, в результате которого погибли 7 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
По данным следствия, 1 октября 2024 года, около 9:00, войска РФ нанесли удары, вероятно, из ствольной артиллерии по центру Херсона. Обстрел произошел рядом с местным рынком и остановкой общественного транспорта.
Жертвы российского обстрела
Известно, что в результате обстрела погибли семь гражданских - три женщины и четверо мужчин. Также ранены трое горожан, им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Данные уточняются.
При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Прокуроры принимают все возможные меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты ударили по центру Херсона: 5 человек погибли, есть раненые.
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А от "погані" військові нічого не роблять, то хрін їм, а не підвищення.
Де ті розпіарені ф-16?
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