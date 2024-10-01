Удар РФ по рынку и остановке в Херсоне: количество жертв возросло до 7. ФОТОрепортаж

Начато расследование по факту вражеского обстрела Херсона, в результате которого погибли 7 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, 1 октября 2024 года, около 9:00, войска РФ нанесли удары, вероятно, из ствольной артиллерии по центру Херсона. Обстрел произошел рядом с местным рынком и остановкой общественного транспорта.

Жертвы российского обстрела

Известно, что в результате обстрела погибли семь гражданских - три женщины и четверо мужчин. Также ранены трое горожан, им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Данные уточняются.

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При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Прокуроры принимают все возможные меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты ударили по центру Херсона: 5 человек погибли, есть раненые.