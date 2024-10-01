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Рашисты ударили по центру Херсона: 6 человек погибли, есть раненые (обновлено). ВИДЕО 18+

жертви обстрілу Херсону

Утром 1 октября 2024 года войска РФ ударили по центральной части Херсона.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, есть погибшие и раненые. Более подробная информация уточняется. Пожалуйста, находитесь в безопасных местах! Берегите себя!", - информирует Прокудин.

Внимание! Не рекомендуется просматривать лицам с неустойчивой психикой!

Больше информации о вражеских обстрелах города пока не известно.

Читайте также: Сутки на Херсонщине: армия РФ обстреляла объекты критической инфраструктуры и образовательные учреждения, ранила 17 человек

Обновленная информация

Как впоследствии уточнил Прокудин, оккупанты атаковали рынок в центре Херсона. Под ударом оказались торговые точки, где с утра херсонцы покупали или продавали продукцию.

"На эту минуту известно о минимум восьми пострадавших. Предварительно, пять человек погибли, еще трое - ранены. Пострадавших доставили в медучреждение. Они - под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.

Впоследствии стало известно, что в результате обстрела погибли 6 человек, 6 получили ранения. Один человек в тяжелом состоянии.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 29 сентября российская армия ранила двух мужчин в Херсоне.

Автор: 

обстрел (27396) Херсон (2842)


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Топ комментарии
+25
Агонія у путіна, а вмирають українці...
Де ж той бункер?! Навіть насраллу дістали, а цей покидьок досі землю поганить!!!
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01.10.2024 10:28
+17
Чотириразовий ухилянт здав без бою двадцять відсотків території України.
Ця кров на його руках.
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01.10.2024 12:37
+14
одні старенькі..., які ж мерзенні тварюки, як же я їх ненавиджу...
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01.10.2024 10:43
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Мерзенні рашистськи вбивці-горіти вам всім у пеклі...
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01.10.2024 10:17 Ответить
Не надо всё на других перекладывать, надо чтобы хотя бы половина и здесь (на Земле) сгорела.
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01.10.2024 10:25 Ответить
Давайте не будем вашей половиной растекаться по плинтусу. ВСЕ сгорели... и баста.
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02.10.2024 08:45 Ответить
сирийский сценарий , это у путина агония перед смертью
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01.10.2024 10:22 Ответить
Агонія у путіна, а вмирають українці...
Де ж той бункер?! Навіть насраллу дістали, а цей покидьок досі землю поганить!!!
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01.10.2024 10:28 Ответить
насрала перед смертью тоже делал
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01.10.2024 10:30 Ответить
пі@ари кацапські
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01.10.2024 10:32 Ответить
одні старенькі..., які ж мерзенні тварюки, як же я їх ненавиджу...
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01.10.2024 10:43 Ответить
ці падлюки так "привітали" з Днем людей похилого віку...
С.У.М.
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01.10.2024 11:10 Ответить
"Одні стареньки..." - тобто якби були молоді тобі було б легше!?
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01.10.2024 14:50 Ответить
Да, именно стареньки - просто они составляют почти половину тех, кто остался в Украине сейчас. Плюс им на работу ходить не надо, ходят на базар, ищут, что и где подешевле.
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01.10.2024 15:37 Ответить
Чотириразовий ухилянт здав без бою двадцять відсотків території України.
Ця кров на його руках.
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01.10.2024 12:37 Ответить
Калина.
А колишній Головком часом, ні при чому?
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01.10.2024 13:54 Ответить
Головком не їздив з Верещючкою на Чонгар будувати хаби на Крим.
Він не зупиняв ракетні програми.
Він не брехав людям, що нападу не буде і не закликав готуватися до шашликів замість підготовки до оборони..
Він не скорочував фінансування армії.
Він не відводив війска з Чонгару і бригаду нацгвардії з оборони Гостомеля.
Він не розміновував Чонгар безпосередньо перед вторгненням туди ворога.
Він не призначав агентів ФСБ на керівні посади в силових структурах.
Він не переслідував героїв і волонтерів.
Він не говорив, що йому не потрібна мобілізація.
....................................................................................................................................................
Це все робив Верховний Ухилянт і Мародер.
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02.10.2024 10:27 Ответить
Військовий Вождь, давай нам ввечері розкажи про потужний План Перемоги ... доки при тобі та твоєму ЗЕшмурдяку Україна не сконала.
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01.10.2024 13:22 Ответить
Блазень зелёный південь розміщував, штали робив та мир в очах шукав. А зараз катається по турне, посміхається.
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01.10.2024 14:03 Ответить
Пряма мова від Оксани Погомій з Херсона: "Ми помстимося за кожного загиблого". https://www.youtube.com/watch?v=An67p3QA2tM
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01.10.2024 16:27 Ответить
Дай Боже, шоб так і було.
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01.10.2024 19:26 Ответить
ПІД@РИ зачищають Україну від українців... кацапня, будь ти проклята!
RIP...
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01.10.2024 19:24 Ответить
 
 