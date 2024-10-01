Рашисты ударили по центру Херсона: 6 человек погибли, есть раненые (обновлено). ВИДЕО 18+

Утром 1 октября 2024 года войска РФ ударили по центральной части Херсона.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, есть погибшие и раненые. Более подробная информация уточняется. Пожалуйста, находитесь в безопасных местах! Берегите себя!", - информирует Прокудин.

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Больше информации о вражеских обстрелах города пока не известно.

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Обновленная информация

Как впоследствии уточнил Прокудин, оккупанты атаковали рынок в центре Херсона. Под ударом оказались торговые точки, где с утра херсонцы покупали или продавали продукцию.

"На эту минуту известно о минимум восьми пострадавших. Предварительно, пять человек погибли, еще трое - ранены. Пострадавших доставили в медучреждение. Они - под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.

Впоследствии стало известно, что в результате обстрела погибли 6 человек, 6 получили ранения. Один человек в тяжелом состоянии.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 29 сентября российская армия ранила двух мужчин в Херсоне.