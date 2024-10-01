Рашисты ударили по центру Херсона: 6 человек погибли, есть раненые (обновлено). ВИДЕО 18+
Утром 1 октября 2024 года войска РФ ударили по центральной части Херсона.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
"К сожалению, есть погибшие и раненые. Более подробная информация уточняется. Пожалуйста, находитесь в безопасных местах! Берегите себя!", - информирует Прокудин.
Внимание! Не рекомендуется просматривать лицам с неустойчивой психикой!
Больше информации о вражеских обстрелах города пока не известно.
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Обновленная информация
Как впоследствии уточнил Прокудин, оккупанты атаковали рынок в центре Херсона. Под ударом оказались торговые точки, где с утра херсонцы покупали или продавали продукцию.
"На эту минуту известно о минимум восьми пострадавших. Предварительно, пять человек погибли, еще трое - ранены. Пострадавших доставили в медучреждение. Они - под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.
Впоследствии стало известно, что в результате обстрела погибли 6 человек, 6 получили ранения. Один человек в тяжелом состоянии.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 29 сентября российская армия ранила двух мужчин в Херсоне.
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Де ж той бункер?! Навіть насраллу дістали, а цей покидьок досі землю поганить!!!
С.У.М.
Ця кров на його руках.
А колишній Головком часом, ні при чому?
Він не зупиняв ракетні програми.
Він не брехав людям, що нападу не буде і не закликав готуватися до шашликів замість підготовки до оборони..
Він не скорочував фінансування армії.
Він не відводив війска з Чонгару і бригаду нацгвардії з оборони Гостомеля.
Він не розміновував Чонгар безпосередньо перед вторгненням туди ворога.
Він не призначав агентів ФСБ на керівні посади в силових структурах.
Він не переслідував героїв і волонтерів.
Він не говорив, що йому не потрібна мобілізація.
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Це все робив Верховний Ухилянт і Мародер.
RIP...