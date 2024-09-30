Двое мужчин ранены в результате российских обстрелов Херсона
29 сентября российская армия ранила двух мужчин в Херсоне.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Херсонской ОВА Романа Мрочко.
"В результате сбрасывания врагом взрывчатки с дрона в Днепровском районе Херсона около 16.30 минно-взрывную травму, ранение левой ноги и перелом правой получил мужчина 1977 г.р.", - рассказал Мрочко.
Впоследствии взрывную травму и осколочное ранение ноги получил 51-летний мужчина из-за атаки вражеского дрона в Днепровском районе города.
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Виталий Коломиец
показать весь комментарий30.09.2024 00:52 Ответить Мне нравится 1
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