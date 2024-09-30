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Двое мужчин ранены в результате российских обстрелов Херсона

Наслідки ударів по Херсону (фото ілюстративне)

29 сентября российская армия ранила двух мужчин в Херсоне.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Херсонской ОВА Романа Мрочко.

"В результате сбрасывания врагом взрывчатки с дрона в Днепровском районе Херсона около 16.30 минно-взрывную травму, ранение левой ноги и перелом правой получил мужчина 1977 г.р.", - рассказал Мрочко.

Впоследствии взрывную травму и осколочное ранение ноги получил 51-летний мужчина из-за атаки вражеского дрона в Днепровском районе города.

Также смотрите: В течение дня захватчики трижды атаковали с дронов общественный транспорт в Херсоне. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (27379) Херсон (2840)


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За одного пораненого нашого треба брати в кулак із десяток щурів парашинських.
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30.09.2024 00:52 Ответить
 
 