Двоє чоловіків поранено внаслідок російських обстрілів Херсону
29 вересня російська армія поранила двох чоловіків у Херсоні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Херсонської ОВА Романа Мрочка.
"Внаслідок скиду ворогом вибухівки з дрона у Дніпровському районі Херсона близько 16.30 мінно-вибухову травму, поранення лівої ноги та перелом правої отримав чоловік 1977 р.н", - розповів Мрочко.
Згодом вибухову травму та уламкове поранення ноги отримав 51-річний чоловік через атаку ворожого дрона у Дніпровському районі міста.
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Виталий Коломиец
показати весь коментар30.09.2024 00:52 Відповісти Мені подобається 1
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