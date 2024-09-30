Двоє чоловіків поранено внаслідок російських обстрілів Херсону

29 вересня російська армія поранила двох чоловіків у Херсоні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Херсонської ОВА Романа Мрочка.

"Внаслідок скиду ворогом вибухівки з дрона у Дніпровському районі Херсона близько 16.30 мінно-вибухову травму, поранення лівої ноги та перелом правої отримав чоловік 1977 р.н", - розповів Мрочко.

Згодом вибухову травму та уламкове поранення ноги отримав 51-річний чоловік через атаку ворожого дрона у Дніпровському районі міста.

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