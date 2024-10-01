Сутки на Херсонщине: армия РФ обстреляла объекты критической инфраструктуры и образовательные заведения, ранила 17 человек
За минувшие сутки российские оккупанты обстреляли 24 населенных пункта правобережной Херсонщины. Ранения получили 17 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.
В частности, под вражеским огнем и авиаударами оказались Бургунка, Большая Александровка, Широкая Балка, Станислав, Антоновка, Нововоронцовка, Незламное, Томина Балка, Шляховое, Никольское, Токаревка, Велетенское, Кизомыс, Качкаровка, Белозерка, Меловое, Дарьевка, Приднепровское, Садовое, Берислав, Староселье, Золотая Балка, Первомайское и Херсон.
Оккупанты попали в объекты критической инфраструктуры, образовательные учреждения; повреждены 40 частных домов, хозяйственная постройка, грузовик гуманитарной помощи и частные автомобили.
Также враг совершил 2 ракетных удара по Бериславскому району и 1 авиаудар - по пригороду Херсона.
Враг нанес ракетный удар по поселку Великая Александровка. Повреждения и разрушения получили здание учебного заведения, магазина, жилые дома, хозяйственные постройки и частные транспортные средства. В результате вражеского удара в Большой Александровке ранения получили три человека.
Всего из-за российской агрессии 17 жителей Херсонщины за минувшие сутки получили ранения, 6 из них - на территории Херсонской громады.
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