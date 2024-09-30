Россияне утром ударили по Херсонщине, шесть человек получили ранения. В Херсоне перебои с электроснабжением

Из-за российских обстрелов и сбросов взрывчатки с дронов утром, 30 сентября, на Херсонщине пострадали шесть человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Областная военная администрация информирует о трех пострадавших из-за удара войск РФ по Большой Александровке.

"У двух мужчин, 45 и 62 года, и 37-летней женщины - взрывные травмы и множественные осколочные ранения туловища и головы", - указано в сообщении.

По информации начальника Херсонской ГВА Романа Мрочко, около 9 часов утра оккупанты сбросили взрывчатку с дрона в пригороде Херсона. Получили ранения две женщины 1952 и 1971 г.р. Врачи диагностировали у них минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Сейчас врачи их дообследуют.

Также в одну из херсонских больниц доставлен 71-летний мужчина, который пострадал в результате сброса врагом взрывчатки с дрона в Днепровском районе. У мужчины - минно-взрывная травма и осколочные ранения.

Также в результате вражеских обстрелов в Центральном районе Херсона проводятся аварийно-восстановительные работы, из-за этого часть потребителей обесточена. Без электричества со вчерашнего дня и часть прибрежной зоны Днепровского района. Сложная ситуация с безопасностью, обусловленная в первую очередь чрезвычайно высокой активностью российских дронов, не позволяет оперативно начинать ликвидацию повреждений.

Напомним, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались 17 населенных пунктов Херсонщины. Враг попал в объект критической инфраструктуры. 1 человек погиб, еще 12 - получили ранения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": После ночных обстрелов на Киевщине тушат лесные пожары. ФОТОРЕПОРТАЖ