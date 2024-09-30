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После ночных обстрелов на Киевщине тушат лесные пожары. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 30 сентября российские войска атаковали Киевскую область ракетами и дронами, в результате чего возникли пожары в лесах.

Об этом сообщило ГП "Леса Украины", передает Цензор.НЕТ.

Так, по состоянию на 7 утра локализовано 7 случаев пожаров на общей площади 1,25 га. В 10 утра было локализовано новое возгорание на площади 1,1 га.

"В тушении пожаров задействовано 23 работника и 11 единиц специальной техники, включая пожарные модули и тракторы с плугами. Параллельно с тушением активных очагов, лесоводы проводят постоянное патрулирование территории. Выявляются новые точки возгорания, которые могут возникнуть из-за тлеющих обломков или искр, перенесенных ветром", - говорится в сообщении.

Работы по полной ликвидации последствий ракетной атаки продолжаются.

Внаслідок обстрілу РФ 30 вересня на Київщині виникли лісові пожежі
Внаслідок обстрілу РФ 30 вересня на Київщині виникли лісові пожежі
Внаслідок обстрілу РФ 30 вересня на Київщині виникли лісові пожежі

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Напомним, 30 сентября российские войска атаковали Киевскую область. Падение обломков сбитых БПЛА зафиксировано в 6 районах области.

Из-за атаки "Шахедов" возник пожар в доме.

В ночь на 30 сентября российские оккупанты атаковали Украину 73 "Шахедами". Силы ПВО сбили 67 ударных БПЛА.

В Оболонском районе Киева обнаружили обломки вражеского беспилотника возле жилого дома.

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Киевская область (4155) лес (631) обстрел (27379) пожар (5961) Леса Украины (17)


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я не експерт, але нічна атака, як нам говорять була виключно шахедами, а на фото уламок ракети, чи то від нашого ПВО ? але сьогодні бахкало зі всього шо можна, на два-три шахеди?
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30.09.2024 12:49 Ответить
В нашому ППО таких вузлів нема.
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30.09.2024 14:08 Ответить
 
 