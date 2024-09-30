После ночных обстрелов на Киевщине тушат лесные пожары. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 30 сентября российские войска атаковали Киевскую область ракетами и дронами, в результате чего возникли пожары в лесах.

Об этом сообщило ГП "Леса Украины", передает Цензор.НЕТ.

Так, по состоянию на 7 утра локализовано 7 случаев пожаров на общей площади 1,25 га. В 10 утра было локализовано новое возгорание на площади 1,1 га.

"В тушении пожаров задействовано 23 работника и 11 единиц специальной техники, включая пожарные модули и тракторы с плугами. Параллельно с тушением активных очагов, лесоводы проводят постоянное патрулирование территории. Выявляются новые точки возгорания, которые могут возникнуть из-за тлеющих обломков или искр, перенесенных ветром", - говорится в сообщении.

Работы по полной ликвидации последствий ракетной атаки продолжаются.







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Напомним, 30 сентября российские войска атаковали Киевскую область. Падение обломков сбитых БПЛА зафиксировано в 6 районах области.

Из-за атаки "Шахедов" возник пожар в доме.

В ночь на 30 сентября российские оккупанты атаковали Украину 73 "Шахедами". Силы ПВО сбили 67 ударных БПЛА.

В Оболонском районе Киева обнаружили обломки вражеского беспилотника возле жилого дома.

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