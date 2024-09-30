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Новини Фото Війна
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Після нічного обстрілу на Київщині гасять лісові пожежі. ФОТОрепортаж

В ніч на 30 вересня російські війська атакували Київщину ракетами та дронами, внаслідок чого виникли пожежі в лісах.

Про це повідомило ДП "Ліси України", передає Цензор.НЕТ.

Так, станом на 7 ранку локалізовано 7 випадків пожеж на загальній площі 1,25 га. О 10 ранку було локалізовано нове загоряння на площі 1,1 га.

"У гасінні пожеж задіяно 23 працівники та 11 одиниць спеціальної техніки, включаючи пожежні модулі та трактори з плугами. Паралельно з гасінням активних осередків, лісівники проводять постійне патрулювання території. Виявляються нові точки займання, які можуть виникнути через тліючі уламки або іскри, перенесені вітром", - йдеться в повідомленні.

Роботи з повної ліквідації наслідків ракетної атаки тривають.

Внаслідок обстрілу РФ 30 вересня на Київщині виникли лісові пожежі
Внаслідок обстрілу РФ 30 вересня на Київщині виникли лісові пожежі
Внаслідок обстрілу РФ 30 вересня на Київщині виникли лісові пожежі

Читайте: Четверту добу гасять лісову пожежу в Лиманському районі Донеччини, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 30 вересня російські війська атакували Київщину. Падіння уламків збитих БПЛА зафіксовано у 6 районах області.

Через атаку "Шахедів" виникла пожежа в будинку.

У ніч на 30 вересня російські окупанти атакували Україну 73 "Шахедами". Сили ППО збили 67 ударних БПЛА.

В Оболонському районі Києва виявили уламки ворожого безпілотника біля житлового будинку.

Також читайте: Атаковано арсенал боєприпасів ворога у Волгоградській області, - ЦПД

Автор: 

Київська область (4048) ліс (769) обстріл (28717) пожежа (4342) Ліси України (42)


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я не експерт, але нічна атака, як нам говорять була виключно шахедами, а на фото уламок ракети, чи то від нашого ПВО ? але сьогодні бахкало зі всього шо можна, на два-три шахеди?
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30.09.2024 12:49 Відповісти
В нашому ППО таких вузлів нема.
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30.09.2024 14:08 Відповісти
 
 