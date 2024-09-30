Після нічного обстрілу на Київщині гасять лісові пожежі. ФОТОрепортаж

В ніч на 30 вересня російські війська атакували Київщину ракетами та дронами, внаслідок чого виникли пожежі в лісах.

Про це повідомило ДП "Ліси України", передає Цензор.НЕТ.

Так, станом на 7 ранку локалізовано 7 випадків пожеж на загальній площі 1,25 га. О 10 ранку було локалізовано нове загоряння на площі 1,1 га.

"У гасінні пожеж задіяно 23 працівники та 11 одиниць спеціальної техніки, включаючи пожежні модулі та трактори з плугами. Паралельно з гасінням активних осередків, лісівники проводять постійне патрулювання території. Виявляються нові точки займання, які можуть виникнути через тліючі уламки або іскри, перенесені вітром", - йдеться в повідомленні.

Роботи з повної ліквідації наслідків ракетної атаки тривають.







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Нагадаємо, 30 вересня російські війська атакували Київщину. Падіння уламків збитих БПЛА зафіксовано у 6 районах області.

Через атаку "Шахедів" виникла пожежа в будинку.

У ніч на 30 вересня російські окупанти атакували Україну 73 "Шахедами". Сили ППО збили 67 ударних БПЛА.

В Оболонському районі Києва виявили уламки ворожого безпілотника біля житлового будинку.

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