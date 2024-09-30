Нічна атака "Шахедів": У Києві біля житлового будинку виявили уламки БпЛА

В одному з районів Києва виявили уламки ворожого безпілотника біля житлового будинку.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"В Оболонському районі, біля одного з житлових будинків, виявили уламки ворожого БпЛА.

Всі необхідні служби працюють на місці", - зазначив він.

Зранку повідомлялося, що на Оболоні працюють сили ППО.

"Кілька ворожих БпЛА перебувають над столицею та біля неї", - уточнив Кличко.

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Нагадаємо, у КМВА повідомили, що у ніч проти 30 вересня ворог атакував столицю ударними БпЛА, які заходили хвилями й з різних напрямків. Усі ворожі дрони, які загрожували Києву, знищила ППО.