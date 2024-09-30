Нічна атака "Шахедів": У Києві біля житлового будинку виявили уламки БпЛА
В одному з районів Києва виявили уламки ворожого безпілотника біля житлового будинку.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"В Оболонському районі, біля одного з житлових будинків, виявили уламки ворожого БпЛА.
Всі необхідні служби працюють на місці", - зазначив він.
Зранку повідомлялося, що на Оболоні працюють сили ППО.
"Кілька ворожих БпЛА перебувають над столицею та біля неї", - уточнив Кличко.
Нагадаємо, у КМВА повідомили, що у ніч проти 30 вересня ворог атакував столицю ударними БпЛА, які заходили хвилями й з різних напрямків. Усі ворожі дрони, які загрожували Києву, знищила ППО.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль