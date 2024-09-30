Окупанти атакують Україну "Шахедами" (оновлено)
Ввечері 29 вересня російські війська запустили по Україні "Шахеди".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть Повітряні сили ЗСУ.
"Сумська область - загроза застосування ударних БпЛА", - йдеться в повідомленні ПС ЗСУ.
Згодом Повітряні сили повідомили про рух безпілотників на півдні України.
БпЛА на Херсонщині, курсом на Миколаївщину.
Оновлення щодо руху БпЛА
Станом на 22:18 фіксуються:
- БпЛА на межі Миколаївської та Одеської областей, курс північно-західний.
- Декілька БпЛА в центральній та південній частині Сумської області, курс південний.
- БпЛА в північній частині Полтавської області, курс південний.
Згодом ПС ЗСУ повідомили про:
- БпЛА в південній та центральній частинах Сумщини, курс західний та південний.
- БпЛА з Полтавщини, курсом на Київщину.
- БпЛА в південній частині Чернігівщини, курс західний.
- БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.
- БпЛА на Миколаївщині, курсом на північ та захід.
- БпЛА на Одещині курсом на північ.
Станом на 00:36 30 вересня атака російських безпілотників продовжується:
- БпЛА на межі Сумщини та Полтавщини, курс західний, південно-західний.
- БпЛА в західній частині Полтавщини, курс південно-західний.
- БпЛА на межі Чернігівщини та Київщини, курс південно-західний.
- БпЛА в центральній частині Черкащини, курс південно-західний.
- БпЛА в північній та південній частинах Кіровоградщини, постійно змінюють курс.
- БпЛА на межі Миколаївщини та Одещини, курсом на Вінниччину.
- БпЛА в північній та східній частинах Миколаївщини, курс північно-західний.
О 01:19 Повітряні сили знову оновили інформацію щодо руху БпЛА:
- БпЛА на межі Харківщини та Полтавщини, курс західний.
- БпЛА на Сумщині, курс південно-західний.
- БпЛА в південній частині Чернігівщини, курс західний/південно-західний.
- БпЛА в західній частині Полтавщини, курс західний.
- БпЛА в північній та південній частинах Черкащини, курс західний.
- БпЛА в східній та південній частинах Київщини, курс південно-західний/західний.
- БпЛА в західній частині Кіровоградщини, курс північний.
- БпЛА в південній частині Вінниччини, курс північно-західний.
- БпЛА в південній частині Вінниччини, курс північно-західний.
- БпЛА в північній частині Миколаївщини, курс північно-західний.
Топ коментарі
+12 alexandr shamov
показати весь коментар29.09.2024 22:00
+7 Инь Янь #217452
показати весь коментар29.09.2024 21:55
+7 Mist
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1) он очень чувствителен к фокусировке. Фокусное расстояние важно до миллиметра. Если на расстоянии фокуса он режет фанеру в 3 мм за 2 - 3 прохода. То на расстоянии 100 мм от фокуса - он на ней даже следа не оставляет.
2) он очень чувствителен к поглощению - отражению материала. Я наивно хотел порезать лазером отражающую панель от ЖК телевизора (белый пластик в несколько десятых мм, за матрицей). Я его даже за 20 проходов не смог полностью прорезать. Блестящему металлу за прозрачным лаком (я пытался делать на металлической пластине литографию электролизом), он по ощущениям вообще ничего не делает. Будут ли использовать лазер? А что он сделает беспилотнику, обклеенному зеркальной плёнкой? Разве что у лазера мощность в мегаваттах (так он тогда будет таких размеров что его придется делать стационарным).
В Києві гупають по одному шахеду, ну разів з 20...а шахед далі полетів. І так з кожним шахедом.