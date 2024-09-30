Окупанти атакують Україну "Шахедами" (оновлено)

Ввечері 29 вересня російські війська запустили по Україні "Шахеди".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть Повітряні сили ЗСУ.

"Сумська область - загроза застосування ударних БпЛА", - йдеться в повідомленні ПС ЗСУ.

Згодом Повітряні сили повідомили про рух безпілотників на півдні України.

БпЛА на Херсонщині, курсом на Миколаївщину.

Оновлення щодо руху БпЛА

Станом на 22:18 фіксуються:

БпЛА на межі Миколаївської та Одеської областей, курс північно-західний.

Декілька БпЛА в центральній та південній частині Сумської області, курс південний.

БпЛА в північній частині Полтавської області, курс південний.

Згодом ПС ЗСУ повідомили про:

БпЛА в південній та центральній частинах Сумщини, курс західний та південний.

БпЛА з Полтавщини, курсом на Київщину.

БпЛА в південній частині Чернігівщини, курс західний.

БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.

БпЛА на Миколаївщині, курсом на північ та захід.

БпЛА на Одещині курсом на північ.

Станом на 00:36 30 вересня атака російських безпілотників продовжується:

БпЛА на межі Сумщини та Полтавщини, курс західний, південно-західний.

БпЛА в західній частині Полтавщини, курс південно-західний.

БпЛА на межі Чернігівщини та Київщини, курс південно-західний.

БпЛА в центральній частині Черкащини, курс південно-західний.

БпЛА в північній та південній частинах Кіровоградщини, постійно змінюють курс.

БпЛА на межі Миколаївщини та Одещини, курсом на Вінниччину.

БпЛА в північній та східній частинах Миколаївщини, курс північно-західний.

О 01:19 Повітряні сили знову оновили інформацію щодо руху БпЛА:

БпЛА на межі Харківщини та Полтавщини, курс західний.

БпЛА на Сумщині, курс південно-західний.

БпЛА в південній частині Чернігівщини, курс західний/південно-західний.

БпЛА в західній частині Полтавщини, курс західний.

БпЛА в північній та південній частинах Черкащини, курс західний.

БпЛА в східній та південній частинах Київщини, курс південно-західний/західний.

БпЛА в західній частині Кіровоградщини, курс північний.

БпЛА в південній частині Вінниччини, курс північно-західний.

БпЛА в південній частині Вінниччини, курс північно-західний.

БпЛА в північній частині Миколаївщини, курс північно-західний.

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