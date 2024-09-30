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Окупанти атакують Україну "Шахедами" (оновлено)

шахеди

Ввечері 29 вересня російські війська запустили по Україні "Шахеди".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть Повітряні сили ЗСУ.

"Сумська область - загроза застосування ударних БпЛА", - йдеться в повідомленні ПС ЗСУ.

Згодом Повітряні сили повідомили про рух безпілотників на півдні України.

БпЛА на Херсонщині, курсом на Миколаївщину.

Оновлення щодо руху БпЛА

Станом на 22:18 фіксуються:

  • БпЛА на межі Миколаївської та Одеської областей, курс північно-західний.
  • Декілька БпЛА в центральній та південній частині Сумської області, курс південний.
  • БпЛА в північній частині Полтавської області, курс південний.

Згодом ПС ЗСУ повідомили про:

  • БпЛА в південній та центральній частинах Сумщини, курс західний та південний.
  • БпЛА з Полтавщини, курсом на Київщину.
  • БпЛА в південній частині Чернігівщини, курс західний.
  • БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.
  • БпЛА на Миколаївщині, курсом на північ та захід.
  • БпЛА на Одещині курсом на північ.

Станом на 00:36 30 вересня атака російських безпілотників продовжується:

  • БпЛА на межі Сумщини та Полтавщини, курс західний, південно-західний.
  • БпЛА в західній частині Полтавщини, курс південно-західний.
  • БпЛА на межі Чернігівщини та Київщини, курс південно-західний.
  • БпЛА в центральній частині Черкащини, курс південно-західний.
  • БпЛА в північній та південній частинах Кіровоградщини, постійно змінюють курс.
  • БпЛА на межі Миколаївщини та Одещини, курсом на Вінниччину.
  • БпЛА в північній та східній частинах Миколаївщини, курс північно-західний.

О 01:19 Повітряні сили знову оновили інформацію щодо руху БпЛА:

  • БпЛА на межі Харківщини та Полтавщини, курс західний.
  • БпЛА на Сумщині, курс південно-західний.
  • БпЛА в південній частині Чернігівщини, курс західний/південно-західний.
  • БпЛА в західній частині Полтавщини, курс західний.
  • БпЛА в північній та південній частинах Черкащини, курс західний.
  • БпЛА в східній та південній частинах Київщини, курс південно-західний/західний.
  • БпЛА в західній частині Кіровоградщини, курс північний.
  • БпЛА в південній частині Вінниччини, курс північно-західний.
  • БпЛА в південній частині Вінниччини, курс північно-західний.
  • БпЛА в північній частині Миколаївщини, курс північно-західний.

Читайте: Нічна атака "шахедів": на Полтавщині пошкоджено енергетичну інфраструктуру, у Рівненській області уламки збитого безпілотника пошкодили ЛЕП

Автор: 

Повітряні сили (2680) повітряна тривога (924) Шахед (1060)


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Топ коментарі
+12
А там купол; те шахеды , шо выбрось на свалку, стреляй по Израилю. Израилем же правят не асфальтных дел хапуги с форменным зечьем, которые на военку - ни цента. Даже не слышно чтобы какой зебил чего-нибудь задонатил для армии.
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29.09.2024 22:00
+7
Просто кожного дня, цікаво а чому той Іран маючи таку кількість тих шахедів досі не зрівняв з землею ненависний Ізраїль?
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29.09.2024 21:55
+7
Площадь Израиля меньше площади Киевской области. Прикрыть его ПВО не в пример проще.
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29.09.2024 23:32
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Просто кожного дня, цікаво а чому той Іран маючи таку кількість тих шахедів досі не зрівняв з землею ненависний Ізраїль?
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29.09.2024 21:55 Відповісти
А там купол; те шахеды , шо выбрось на свалку, стреляй по Израилю. Израилем же правят не асфальтных дел хапуги с форменным зечьем, которые на военку - ни цента. Даже не слышно чтобы какой зебил чего-нибудь задонатил для армии.
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29.09.2024 22:00 Відповісти
Не думаю, жодне ппо не витримає масованої атаки якщо кількість буде достатня та й ще кожного дня, це щось інше
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30.09.2024 02:45 Відповісти
Тю. вы сбрасываете со счетов и западные технологии, и, по сути, физическую помощь Запада.
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30.09.2024 06:22 Відповісти
Да я якраз таки враховував все бо атака 13-го квітня показала що для її відбиття знадобилась значна допомога і вони тоді запустили наче 170 тих дронів, з яких доволі багато було збито якраз звичайною зброєю то що ж заважає запустити втричі більше? і так само кацапи - пускають потроху щодня з двох напрямків там є якась технічна вада, яку вони подолати неможуть і судячи зі всього експерементують саме в Україні - ось мені й цікаво що це і чого очікувати
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01.10.2024 09:31 Відповісти
Площадь Израиля меньше площади Киевской области. Прикрыть его ПВО не в пример проще.
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29.09.2024 23:32 Відповісти
О то і питання стає чому країну в якій на веліку можна між містами подорожувати навіть не намагаються атакувати масовано як Україну, тим паче що є чим і звідки - кругом ті мусульмани, а будь яке ппо має ліміт **********
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30.09.2024 03:02 Відповісти
1 раз намагались. Але там всі сусіди допомогали відбиватися...а наші сусіди через свою територію шахеди й ракети пропускають.
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30.09.2024 03:30 Відповісти
Ізраіль швидше зрівняє Іран з землею 😡
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29.09.2024 23:33 Відповісти
«Ізраїль успішно випробував нову лазерну систему перехоплення Iron Beam. Це перша у світі енергетична система озброєння, яка використовує лазер для збивання БПЛА, ракет і мінометних снарядів, за ціною усього $3,50 за постріл. Це може здатися науковою фантастикою, але це реально.» - написав політик у Твітер.
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30.09.2024 01:38 Відповісти
Нажаль від успішного випробування до успішно застосування - роки, а іноді такі ось винаходи взагалі ніколи далі випробуваннь не йдуть, а я ж питаю про вчора
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30.09.2024 02:55 Відповісти
Имею опыт работы с лазером для резки и гравировки фанеры (оптическая мощность 10W)
​​1) он очень чувствителен к фокусировке. Фокусное расстояние важно до миллиметра. Если на расстоянии фокуса он режет фанеру в 3 мм за 2 - 3 прохода. То на расстоянии 100 мм от фокуса - он на ней даже следа не оставляет.
2) он очень чувствителен к поглощению - отражению материала. Я наивно хотел порезать лазером отражающую панель от ЖК телевизора (белый пластик в несколько десятых мм, за матрицей). Я его даже за 20 проходов не смог полностью прорезать. Блестящему металлу за прозрачным лаком (я пытался делать на металлической пластине литографию электролизом), он по ощущениям вообще ничего не делает. Будут ли использовать лазер? А что он сделает беспилотнику, обклеенному зеркальной плёнкой? Разве что у лазера мощность в мегаваттах (так он тогда будет таких размеров что его придется делать стационарным).
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30.09.2024 03:31 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1514661060011245571
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30.09.2024 01:42 Відповісти
Янь,на карту глянь..
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30.09.2024 04:37 Відповісти
А за прошлую ночь - чего молчок. С 00:55 - по 01:20 - сначала с юго-востока, затем с юга и впоследствии с юго-запада, раздалось 22 вибухи , в районе Одессы. С юго-запада пару раз слышались раскаты крупнокалиберных пулеметов по небу, мабуть шахеды цепляли город. Похоже их посбивали.
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29.09.2024 21:57 Відповісти
О, тревога.
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29.09.2024 22:15 Відповісти
А чи не можна якось цей завод шахедів у той ********* розбомбити що б мої діти спокійно спали?
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30.09.2024 00:19 Відповісти
Залп томагавків -- і немає тої ********.... Але ж то ескалація.
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30.09.2024 01:14 Відповісти
Це запитання - на мільйон баксів. Але де та єлабуга, у чорта на рогах? То може хоча б по місцях запусків вдарити? Чи вони мобільні? І де, зрештою, щось схоже на наші шахеди?
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30.09.2024 03:10 Відповісти
вони запускаються з цивільних вантажівок.
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30.09.2024 05:33 Відповісти
там студенти працюють, а після того західні поцифісти ще більше активізуються.
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30.09.2024 06:05 Відповісти
На жаль, так.
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30.09.2024 22:32 Відповісти
Задам непопулярные питания: це шахеди покращуються, чи всіх наших досвідчених ппо-шників відправили в піхоту?

В Києві гупають по одному шахеду, ну разів з 20...а шахед далі полетів. І так з кожним шахедом.
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30.09.2024 04:48 Відповісти
террахоуків і скайнексів на всіх не вистачає, тому шмаляють з чого є.
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30.09.2024 05:42 Відповісти
 
 