РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11982 посетителя онлайн
Новости
12 291 27

Оккупанты атакуют Украину "шахедами" (обновлено)

шахеди

Вечером 29 сентября российские войска запустили по Украине "шахеды".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут Воздушные Силы ВСУ.

"Сумская область - угроза применения ударных БПЛА", - говорится в сообщении ВС ВСУ.

Позже Воздушные силы сообщили о движении беспилотников на юге Украины.

БПЛА в Херсонской области, курсом на Николаевщину.

Обновление относительно движения БПЛА

По состоянию на 22:18 фиксируются:

  • БПЛА на границе Николаевской и Одесской областей, курс северо-западный.
  • Несколько БПЛА в центральной и южной части Сумской области, курс южный.
  • БПЛА в северной части Полтавской области, курс южный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне запустили ударные БПЛА с северного направления, - Воздушные силы

Впоследствии ПС ВСУ сообщили о:

  • БПЛА в южной и центральной частях Сумщины, курс западный и южный.
  • БПЛА из Полтавщины, курсом на Киевщину.
  • БПЛА в южной части Черниговщины, курс западный.
  • БПЛА из Херсона, курсом на Николаевщину.
  • БПЛА в Николаевской области, курсом на север и запад.
  • БПЛА в Одесской области курсом на север.

Автор: 

Воздушные силы (2336) воздушная тревога (795) Шахед (1046)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+12
А там купол; те шахеды , шо выбрось на свалку, стреляй по Израилю. Израилем же правят не асфальтных дел хапуги с форменным зечьем, которые на военку - ни цента. Даже не слышно чтобы какой зебил чего-нибудь задонатил для армии.
показать весь комментарий
29.09.2024 22:00
+7
Просто кожного дня, цікаво а чому той Іран маючи таку кількість тих шахедів досі не зрівняв з землею ненависний Ізраїль?
показать весь комментарий
29.09.2024 21:55
+7
Площадь Израиля меньше площади Киевской области. Прикрыть его ПВО не в пример проще.
показать весь комментарий
29.09.2024 23:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Просто кожного дня, цікаво а чому той Іран маючи таку кількість тих шахедів досі не зрівняв з землею ненависний Ізраїль?
показать весь комментарий
29.09.2024 21:55 Ответить
А там купол; те шахеды , шо выбрось на свалку, стреляй по Израилю. Израилем же правят не асфальтных дел хапуги с форменным зечьем, которые на военку - ни цента. Даже не слышно чтобы какой зебил чего-нибудь задонатил для армии.
показать весь комментарий
29.09.2024 22:00 Ответить
Не думаю, жодне ппо не витримає масованої атаки якщо кількість буде достатня та й ще кожного дня, це щось інше
показать весь комментарий
30.09.2024 02:45 Ответить
Тю. вы сбрасываете со счетов и западные технологии, и, по сути, физическую помощь Запада.
показать весь комментарий
30.09.2024 06:22 Ответить
Да я якраз таки враховував все бо атака 13-го квітня показала що для її відбиття знадобилась значна допомога і вони тоді запустили наче 170 тих дронів, з яких доволі багато було збито якраз звичайною зброєю то що ж заважає запустити втричі більше? і так само кацапи - пускають потроху щодня з двох напрямків там є якась технічна вада, яку вони подолати неможуть і судячи зі всього експерементують саме в Україні - ось мені й цікаво що це і чого очікувати
показать весь комментарий
01.10.2024 09:31 Ответить
Площадь Израиля меньше площади Киевской области. Прикрыть его ПВО не в пример проще.
показать весь комментарий
29.09.2024 23:32 Ответить
О то і питання стає чому країну в якій на веліку можна між містами подорожувати навіть не намагаються атакувати масовано як Україну, тим паче що є чим і звідки - кругом ті мусульмани, а будь яке ппо має ліміт **********
показать весь комментарий
30.09.2024 03:02 Ответить
1 раз намагались. Але там всі сусіди допомогали відбиватися...а наші сусіди через свою територію шахеди й ракети пропускають.
показать весь комментарий
30.09.2024 03:30 Ответить
Ізраіль швидше зрівняє Іран з землею 😡
показать весь комментарий
29.09.2024 23:33 Ответить
«Ізраїль успішно випробував нову лазерну систему перехоплення Iron Beam. Це перша у світі енергетична система озброєння, яка використовує лазер для збивання БПЛА, ракет і мінометних снарядів, за ціною усього $3,50 за постріл. Це може здатися науковою фантастикою, але це реально.» - написав політик у Твітер.
показать весь комментарий
30.09.2024 01:38 Ответить
Нажаль від успішного випробування до успішно застосування - роки, а іноді такі ось винаходи взагалі ніколи далі випробуваннь не йдуть, а я ж питаю про вчора
показать весь комментарий
30.09.2024 02:55 Ответить
Имею опыт работы с лазером для резки и гравировки фанеры (оптическая мощность 10W)
​​1) он очень чувствителен к фокусировке. Фокусное расстояние важно до миллиметра. Если на расстоянии фокуса он режет фанеру в 3 мм за 2 - 3 прохода. То на расстоянии 100 мм от фокуса - он на ней даже следа не оставляет.
2) он очень чувствителен к поглощению - отражению материала. Я наивно хотел порезать лазером отражающую панель от ЖК телевизора (белый пластик в несколько десятых мм, за матрицей). Я его даже за 20 проходов не смог полностью прорезать. Блестящему металлу за прозрачным лаком (я пытался делать на металлической пластине литографию электролизом), он по ощущениям вообще ничего не делает. Будут ли использовать лазер? А что он сделает беспилотнику, обклеенному зеркальной плёнкой? Разве что у лазера мощность в мегаваттах (так он тогда будет таких размеров что его придется делать стационарным).
показать весь комментарий
30.09.2024 03:31 Ответить
https://twitter.com/i/status/1514661060011245571
показать весь комментарий
30.09.2024 01:42 Ответить
Янь,на карту глянь..
показать весь комментарий
30.09.2024 04:37 Ответить
А за прошлую ночь - чего молчок. С 00:55 - по 01:20 - сначала с юго-востока, затем с юга и впоследствии с юго-запада, раздалось 22 вибухи , в районе Одессы. С юго-запада пару раз слышались раскаты крупнокалиберных пулеметов по небу, мабуть шахеды цепляли город. Похоже их посбивали.
показать весь комментарий
29.09.2024 21:57 Ответить
О, тревога.
показать весь комментарий
29.09.2024 22:15 Ответить
А чи не можна якось цей завод шахедів у той ********* розбомбити що б мої діти спокійно спали?
показать весь комментарий
30.09.2024 00:19 Ответить
Залп томагавків -- і немає тої ********.... Але ж то ескалація.
показать весь комментарий
30.09.2024 01:14 Ответить
Це запитання - на мільйон баксів. Але де та єлабуга, у чорта на рогах? То може хоча б по місцях запусків вдарити? Чи вони мобільні? І де, зрештою, щось схоже на наші шахеди?
показать весь комментарий
30.09.2024 03:10 Ответить
вони запускаються з цивільних вантажівок.
показать весь комментарий
30.09.2024 05:33 Ответить
там студенти працюють, а після того західні поцифісти ще більше активізуються.
показать весь комментарий
30.09.2024 06:05 Ответить
На жаль, так.
показать весь комментарий
30.09.2024 22:32 Ответить
Задам непопулярные питания: це шахеди покращуються, чи всіх наших досвідчених ппо-шників відправили в піхоту?

В Києві гупають по одному шахеду, ну разів з 20...а шахед далі полетів. І так з кожним шахедом.
показать весь комментарий
30.09.2024 04:48 Ответить
террахоуків і скайнексів на всіх не вистачає, тому шмаляють з чого є.
показать весь комментарий
30.09.2024 05:42 Ответить
 
 