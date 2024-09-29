Оккупанты атакуют Украину "шахедами" (обновлено)

Вечером 29 сентября российские войска запустили по Украине "шахеды".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут Воздушные Силы ВСУ.

"Сумская область - угроза применения ударных БПЛА", - говорится в сообщении ВС ВСУ.

Позже Воздушные силы сообщили о движении беспилотников на юге Украины.

БПЛА в Херсонской области, курсом на Николаевщину.

Обновление относительно движения БПЛА

По состоянию на 22:18 фиксируются:

БПЛА на границе Николаевской и Одесской областей, курс северо-западный.

Несколько БПЛА в центральной и южной части Сумской области, курс южный.

БПЛА в северной части Полтавской области, курс южный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне запустили ударные БПЛА с северного направления, - Воздушные силы

Впоследствии ПС ВСУ сообщили о: