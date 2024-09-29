Оккупанты атакуют Украину "шахедами" (обновлено)
Вечером 29 сентября российские войска запустили по Украине "шахеды".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут Воздушные Силы ВСУ.
"Сумская область - угроза применения ударных БПЛА", - говорится в сообщении ВС ВСУ.
Позже Воздушные силы сообщили о движении беспилотников на юге Украины.
БПЛА в Херсонской области, курсом на Николаевщину.
Обновление относительно движения БПЛА
По состоянию на 22:18 фиксируются:
- БПЛА на границе Николаевской и Одесской областей, курс северо-западный.
- Несколько БПЛА в центральной и южной части Сумской области, курс южный.
- БПЛА в северной части Полтавской области, курс южный.
Впоследствии ПС ВСУ сообщили о:
- БПЛА в южной и центральной частях Сумщины, курс западный и южный.
- БПЛА из Полтавщины, курсом на Киевщину.
- БПЛА в южной части Черниговщины, курс западный.
- БПЛА из Херсона, курсом на Николаевщину.
- БПЛА в Николаевской области, курсом на север и запад.
- БПЛА в Одесской области курсом на север.
Топ комментарии
+12 alexandr shamov
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+7 Инь Янь #217452
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+7 Mist
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1) он очень чувствителен к фокусировке. Фокусное расстояние важно до миллиметра. Если на расстоянии фокуса он режет фанеру в 3 мм за 2 - 3 прохода. То на расстоянии 100 мм от фокуса - он на ней даже следа не оставляет.
2) он очень чувствителен к поглощению - отражению материала. Я наивно хотел порезать лазером отражающую панель от ЖК телевизора (белый пластик в несколько десятых мм, за матрицей). Я его даже за 20 проходов не смог полностью прорезать. Блестящему металлу за прозрачным лаком (я пытался делать на металлической пластине литографию электролизом), он по ощущениям вообще ничего не делает. Будут ли использовать лазер? А что он сделает беспилотнику, обклеенному зеркальной плёнкой? Разве что у лазера мощность в мегаваттах (так он тогда будет таких размеров что его придется делать стационарным).
В Києві гупають по одному шахеду, ну разів з 20...а шахед далі полетів. І так з кожним шахедом.