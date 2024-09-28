Россияне запустили ударные БпЛА с северного направления, - Воздушные силы
Вечером субботы, 28 сентября, оккупанты запустили по Украине ударные беспилотники Shahed с северного направления.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Сумская область - угроза применения ударных БпЛА", - сообщили Воздушные силы в 21:36.
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