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Росіяни запустили ударні БпЛА з північного та південного напрямків, - Повітряні сили (доповнено)

Окупанти запустили шахеди з півночі

Ввечері суботи, 28 вересня, окупанти запустили по Україні ударні безпілотники Shahed з північного напрямку. Згодом загарбники запустили "шахеди" також і з південного напрямку. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сумська область - загроза застосування ударних БпЛА", - повідомили Повітряні сили о 21:36.

"Наразі група "шахедів" спостерігається у Сумській області, рухається в західному напрямку", - повідомляли ПС о 21:56.

Також ПС повідомили про пуски запуск ворогом "шахедів" з південного напрямку.

"Чергова група ворожих БпЛА на Херсонщині – у напрямку Миколаївщини", - повідомлялося о 22:52.

"Чергова група ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини та Миколаївщини", - повідомили ПС о 23:43. 

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Автор: 

Повітряні сили (2676) Шахед (1049)


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