Росіяни запустили ударні БпЛА з північного та південного напрямків, - Повітряні сили (доповнено)
Ввечері суботи, 28 вересня, окупанти запустили по Україні ударні безпілотники Shahed з північного напрямку. Згодом загарбники запустили "шахеди" також і з південного напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сумська область - загроза застосування ударних БпЛА", - повідомили Повітряні сили о 21:36.
"Наразі група "шахедів" спостерігається у Сумській області, рухається в західному напрямку", - повідомляли ПС о 21:56.
Також ПС повідомили про пуски запуск ворогом "шахедів" з південного напрямку.
"Чергова група ворожих БпЛА на Херсонщині – у напрямку Миколаївщини", - повідомлялося о 22:52.
"Чергова група ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини та Миколаївщини", - повідомили ПС о 23:43.
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