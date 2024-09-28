Нічна атака "шахедів": на Полтавщині пошкоджено енергетичну інфраструктуру, у Рівненській області уламки збитого безпілотника пошкодили ЛЕП

Внаслідок нічної атаки ворожих безпілотників у Полтавській та Рівненській області пошкоджено енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На Полтавщині ППО відпрацювала по ворожих цілях. На щастя, постраждалих немає. Уламками безпілотників пошкоджено енергетичну інфраструктуру на території області, повідомив начальник ОВА Філіп Пронін.

Без світла на Полтавщині зараз 72 побутових та 22 юридичних споживачів. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

На Рівненщині уламки збитого в ніч на 28 вересня російського безпілотника пошкодили ЛЕП, без світла залишились 79 споживачів, повідомили в ОВА.

"Уламки під час падіння пошкодили повітряну лінію електропередач, а також паркан та альтанку на території приватного господарства.

Люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, увечері 27 вересня в кількох областях України оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників.

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