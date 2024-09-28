Ночная атака "шахедов": на Полтавщине повреждена энергетическая инфраструктура, в Ривненской области обломки сбитого беспилотника повредили ЛЭП

В результате ночной атаки вражеских беспилотников в Полтавской и Ривненской области повреждена энергетическая инфраструктура.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На Полтавщине ПВО отработала по вражеским целям. К счастью, пострадавших нет. Обломками беспилотников повреждена энергетическая инфраструктура на территории области, сообщил начальник ОВА Филипп Пронин.

Без света на Полтавщине сейчас 72 бытовых и 22 юридических потребителей. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.

В Ривненской области обломки сбитого в ночь на 28 сентября российского беспилотника повредили ЛЭП, без света остались 79 потребителей, сообщили в ОВА.

"Обломки во время падения повредили воздушную линию электропередач, а также забор и беседку на территории частного хозяйства.

Люди не пострадали", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 27 сентября в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных беспилотников.

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