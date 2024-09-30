Нічна атака "шахедів": усі ворожі дрони, які загрожували Києву, знищила ППО
У ніч проти 30 вересня повітряна тривога у Києві тривала понад 5 годин. Ворог атакував столицю ударними БпЛА, які заходили хвилями і з різних напрямків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
"Силами та засобами ППО всі російські ударні дрони, які загрожували Києву, були знешкоджені (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили).
Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих", - йдеться в повідомленні.
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Iгор К #557089
показати весь коментар30.09.2024 07:34 Відповісти Мені подобається 0
НБ
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амфаш
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Дорофеев Сергей
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