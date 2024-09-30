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Нічна атака "шахедів": усі ворожі дрони, які загрожували Києву, знищила ППО

шахеди

У ніч проти 30 вересня повітряна тривога у Києві тривала понад 5 годин. Ворог атакував столицю ударними БпЛА, які заходили хвилями і з різних напрямків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

"Силами та засобами ППО всі російські ударні дрони, які загрожували Києву, були знешкоджені (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили).

Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти атакують Україну "Шахедами" (оновлено)

Автор: 

Київ (19541) Попко Сергій (70) Повітряні атаки на Київ (790) Шахед (1060)


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Чув, як летів мопед на лівому березі. Доволі чітко.
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30.09.2024 07:34 Відповісти
3 години вночі слухав звуки "мопедів", канонаду і вибухи. До нас трохи не долетіли. Якби не ППО то збитки були б жахливі.
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30.09.2024 07:48 Відповісти
Палили всю ночь, всё небо в разрывах, а вот сбитого не видел ничего. Разве что светящаяся точка летела низко и медленно и пропала где-то в районе дворца пионеров...
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30.09.2024 10:11 Відповісти
Никогда еще так долго не бахали. Видно снаряды есть. А один, падлюка, выскользнул, и зузжал обижено. Как муха
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30.09.2024 12:02 Відповісти
 
 