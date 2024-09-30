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Ночная атака "шахедов": все грозившие Киеву вражеские дроны уничтожила ПВО

шахеди

В ночь на 30 сентября воздушная тревога в Киеве продолжалась более 5 часов. Враг атаковал столицу ударными БпЛА, которые заходили волнами и с разных направлений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

"Силами и средствами ПВО все российские ударные дроны, которые угрожали Киеву, были обезврежены (точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы).

Предварительно, в городе без разрушений и пострадавших", - говорится в сообщении.

Также читайте: Над Киевом и на подступах к городу уничтожено около 15 "Шахедов", обломками повреждено помещение в Оболонском районе, - КГВА

Автор: 

Киев (25587) Попко Сергей (57) Воздушные атаки на Киев (733) Шахед (1056)


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Чув, як летів мопед на лівому березі. Доволі чітко.
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30.09.2024 07:34 Ответить
3 години вночі слухав звуки "мопедів", канонаду і вибухи. До нас трохи не долетіли. Якби не ППО то збитки були б жахливі.
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30.09.2024 07:48 Ответить
Палили всю ночь, всё небо в разрывах, а вот сбитого не видел ничего. Разве что светящаяся точка летела низко и медленно и пропала где-то в районе дворца пионеров...
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30.09.2024 10:11 Ответить
Никогда еще так долго не бахали. Видно снаряды есть. А один, падлюка, выскользнул, и зузжал обижено. Как муха
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30.09.2024 12:02 Ответить
 
 