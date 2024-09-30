Ночная атака "шахедов": все грозившие Киеву вражеские дроны уничтожила ПВО
В ночь на 30 сентября воздушная тревога в Киеве продолжалась более 5 часов. Враг атаковал столицу ударными БпЛА, которые заходили волнами и с разных направлений.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.
"Силами и средствами ПВО все российские ударные дроны, которые угрожали Киеву, были обезврежены (точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы).
Предварительно, в городе без разрушений и пострадавших", - говорится в сообщении.
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Iгор К #557089
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НБ
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амфаш
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Дорофеев Сергей
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