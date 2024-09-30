Ночная атака "Шахедов": В Киеве возле жилого дома обнаружили обломки БпЛА

В одном из районов Киева обнаружили обломки вражеского беспилотника возле жилого дома.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"В Оболонском районе, возле одного из жилых домов, обнаружили обломки вражеского БпЛА.

Все необходимые службы работают на месте", - отметил он.

Утром сообщалось, что на Оболони работают силы ПВО.

"Несколько вражеских БпЛА находятся над столицей и возле нее", - уточнил Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночная атака "шахедов": все грозившие Киеву вражеские дроны уничтожила ПВО

Напомним, в КГВА сообщили, что в ночь на 30 сентября враг атаковал столицу ударными БпЛА, которые заходили волнами и с разных направлений. Все вражеские дроны, которые угрожали Киеву, уничтожила ПВО.