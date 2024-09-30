Уничтожена одна ракета и 67 из 73 "Шахедов", еще 3 - локационно потеряны, - Воздушные силы

В ночь на 30 сентября 2024 года войска РФ били по территории Украины с применением ракет и ударных дронов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Чем враг бил по Украине?

По данным Воздушных сил, с 19.00 29.09 по 08.00 30.09 радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 76-ти средств воздушного нападения противника:

одной баллистической ракеты "Искандер-М" из оккупированного Крыма;

одной управляемой авиационной ракеты Х-59/69 из воздушного пространства ВОТ Запорожской обл;

одной противорадиолокационной ракеты Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря;

73 ударных БпЛА типа "Shahed" из районов Курск, Ейск, Орел - рф.

Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уничтожены 15 из 22 "Шахедов", еще 5 - локационно утрачены, - Воздушные силы

Что удалось уничтожить нашей ПВО?

В результате противовоздушного боя сбита одна управляемая авиационная ракета Х-59/69 и 67 вражеских ударных БпЛА типа "Shahed" в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях.

"Один беспилотник полетел в направлении Беларуси, еще три - локально потеряно в северных регионах Украины в результате противодействия РЭБ. Один БПЛА остается в воздушном пространстве Украины, идет боевая работа", - отмечают в Воздушных силах.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером 29 сентября российские войска запустили по Украине "Шахеды".