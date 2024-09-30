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Новости Война
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Уничтожена одна ракета и 67 из 73 "Шахедов", еще 3 - локационно потеряны, - Воздушные силы

Робота ППО по шахедах

В ночь на 30 сентября 2024 года войска РФ били по территории Украины с применением ракет и ударных дронов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Чем враг бил по Украине?

По данным Воздушных сил, с 19.00 29.09 по 08.00 30.09 радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 76-ти средств воздушного нападения противника:

  • одной баллистической ракеты "Искандер-М" из оккупированного Крыма;
  • одной управляемой авиационной ракеты Х-59/69 из воздушного пространства ВОТ Запорожской обл;
  • одной противорадиолокационной ракеты Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря;
  • 73 ударных БпЛА типа "Shahed" из районов Курск, Ейск, Орел - рф.

Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уничтожены 15 из 22 "Шахедов", еще 5 - локационно утрачены, - Воздушные силы

Что удалось уничтожить нашей ПВО?

В результате противовоздушного боя сбита одна управляемая авиационная ракета Х-59/69 и 67 вражеских ударных БпЛА типа "Shahed" в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях.

"Один беспилотник полетел в направлении Беларуси, еще три - локально потеряно в северных регионах Украины в результате противодействия РЭБ. Один БПЛА остается в воздушном пространстве Украины, идет боевая работа", - отмечают в Воздушных силах.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером 29 сентября российские войска запустили по Украине "Шахеды".

Автор: 

дроны (3980) Воздушные силы (2339)


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Свинособаки скаженіють..
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30.09.2024 09:01 Ответить
появився навий вид Шахєдів--"локаційно втрачені"
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30.09.2024 09:11 Ответить
Появилися засоби РЕБ - не чув ? Шахед від них просто може впасти десь у лісі чи полі. Через деякий час знайдуть.
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30.09.2024 13:33 Ответить
Вельмишановний дописувачу ! Ви мабуть не зрозуміли мій сарказм
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30.09.2024 13:35 Ответить
20 Черкащина. Так тримати і тримайтесь.
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30.09.2024 09:18 Ответить
 
 