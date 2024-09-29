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Уничтожены 15 из 22 "Шахедов", еще 5 - локационно утрачены, - Воздушные силы

Сили ППО знищують Шахеди

Ночью 29 сентября 2024 года противник атаковал Украину с применением ударных дронов типа "Шахед".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Сколько "Шахедов" выпустил враг?

По данным Воздушных сил, войска РФ выпустили 22 ударных БпЛА типа Shahed (районы пусков: Ейск, Курск - РФ, Чауда - Крым).

Что удалось уничтожить нашей ПВО?

Как отмечается, в результате противовоздушного боя авиацией, МВГ и РЭБ Сил обороны Украины сбито 15 ударных БпЛА в Сумской, Винницкой, Николаевской и Одесской областях. В результате противодействия РЭБ еще пять вражеских беспилотников локально потеряны, предварительно без последствий.

Также читайте: Сумы утром атаковали 3 "Шахеда", два попали в больницу, - Воздушные силы

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что вечером субботы, 28 сентября, оккупанты запустили по Украине ударные беспилотники Shahed с северного направления. Впоследствии захватчики запустили "Шахеды" также и с южного направления.

Автор: 

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Вчора про локаційно втрачені, цілий день писали яких бід наробили по цілій Україні... Обридла вже ця Оманська туфта ОПи у вуха.
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29.09.2024 09:30 Ответить
локаційно втрачено,-це вразили ціль? "Уламки, що впали" уже замусолились?
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29.09.2024 11:24 Ответить
Це брехня уведена в ранг державної політики нинішнього політичного режиму. Нічого не "збито", бо збивати нічим: ППО і ПРО країни не організовано і не забезпечено, шахеди атакують вночі, а т.з. ппо стріляє на осліп в нічне небо зі стрілкової зброї Якщо щось і збивають, то це чисто випадково. В Ізмаїлі всі шахеди (більше десятка)попали в ціль. Брехня уведена в ранг державної політики продажного, злочинного злодюжного режиму зеленських-єрмаків-шмигалів - подоляків-стефанчуків.
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29.09.2024 12:46 Ответить
 
 