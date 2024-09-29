Уничтожены 15 из 22 "Шахедов", еще 5 - локационно утрачены, - Воздушные силы

Ночью 29 сентября 2024 года противник атаковал Украину с применением ударных дронов типа "Шахед".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Сколько "Шахедов" выпустил враг?

По данным Воздушных сил, войска РФ выпустили 22 ударных БпЛА типа Shahed (районы пусков: Ейск, Курск - РФ, Чауда - Крым).

Что удалось уничтожить нашей ПВО?

Как отмечается, в результате противовоздушного боя авиацией, МВГ и РЭБ Сил обороны Украины сбито 15 ударных БпЛА в Сумской, Винницкой, Николаевской и Одесской областях. В результате противодействия РЭБ еще пять вражеских беспилотников локально потеряны, предварительно без последствий.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что вечером субботы, 28 сентября, оккупанты запустили по Украине ударные беспилотники Shahed с северного направления. Впоследствии захватчики запустили "Шахеды" также и с южного направления.