Знищено 15 із 22 "Шахедів", ще 5 - локаційно втрачені, - Повітряні сили

Уночі 29 вересня 2024 року противник атакував Україну із застосуванням ударних дронів типу "Шахед".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Скільки "Шахедів" випустив ворог?

За даними Повітряних сил, війська РФ випустили 22 ударні БпЛА типу "Shahed" (райони пусків: Єйськ, Курськ - РФ, Чауда - Крим).

Що вдалося знищити нашій ППО?

Як зазначається, у результаті протиповітряного бою авіацією, МВГ та РЕБ Сил оборони України збито 15 ударних БпЛА у Сумській, Вінницькій, Миколаївській та Одеській областях. Внаслідок протидії РЕБ ще п’ять ворожих безпілотників локаційно втрачено, попередньо без наслідків.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що ввечері суботи, 28 вересня, окупанти запустили по Україні ударні безпілотники Shahed з північного напрямку. Згодом загарбники запустили "Шахеди" також і з південного напрямку.