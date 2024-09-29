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Знищено 15 із 22 "Шахедів", ще 5 - локаційно втрачені, - Повітряні сили

Сили ППО знищують Шахеди

Уночі 29 вересня 2024 року противник атакував Україну із застосуванням ударних дронів типу "Шахед".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Скільки "Шахедів" випустив ворог?

За даними Повітряних сил, війська РФ випустили 22 ударні БпЛА типу "Shahed" (райони пусків: Єйськ, Курськ - РФ, Чауда - Крим).

Що вдалося знищити нашій ППО?

Як зазначається, у результаті протиповітряного бою авіацією, МВГ та РЕБ Сил оборони України збито 15 ударних БпЛА у Сумській, Вінницькій, Миколаївській та Одеській областях. Внаслідок протидії РЕБ ще п’ять ворожих безпілотників локаційно втрачено, попередньо без наслідків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суми зранку атакували 3 "Шахеди", два влучили в лікарню, - Повітряні сили

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що ввечері суботи, 28 вересня, окупанти запустили по Україні ударні безпілотники Shahed з північного напрямку. Згодом загарбники запустили "Шахеди" також і з південного напрямку.

Автор: 

дрони (4762) Повітряні сили (2676)


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Вчора про локаційно втрачені, цілий день писали яких бід наробили по цілій Україні... Обридла вже ця Оманська туфта ОПи у вуха.
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29.09.2024 09:30 Відповісти
локаційно втрачено,-це вразили ціль? "Уламки, що впали" уже замусолились?
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29.09.2024 11:24 Відповісти
Це брехня уведена в ранг державної політики нинішнього політичного режиму. Нічого не "збито", бо збивати нічим: ППО і ПРО країни не організовано і не забезпечено, шахеди атакують вночі, а т.з. ппо стріляє на осліп в нічне небо зі стрілкової зброї Якщо щось і збивають, то це чисто випадково. В Ізмаїлі всі шахеди (більше десятка)попали в ціль. Брехня уведена в ранг державної політики продажного, злочинного злодюжного режиму зеленських-єрмаків-шмигалів - подоляків-стефанчуків.
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29.09.2024 12:46 Відповісти
 
 