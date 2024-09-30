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Новини Війна
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Знищено одну ракету та 67 із 73 "Шахедів", ще 3 - локаційно втрачені, - Повітряні сили

Робота ППО по шахедах

У ніч на 30 вересня 2024 року війська РФ били по території України із застосуванням ракет та ударних дронів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Чим ворог бив по Україні?

За даними Повітряних сил, із 19.00 29.09 по 08.00 30.09 радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 76-ти засобів повітряного нападу противника:

  • однієї балістичної ракети "Іскандер-М" із окупованого Криму;
  • однієї керованої авіаційної ракети Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Запорізької обл.;
  • однієї протирадіолокаційної ракети Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря;
  • 73 ударних БпЛА типу "Shahed" із районів Курськ, Єйськ, Орел - рф.

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Також читайте: Знищено 15 із 22 "Шахедів", ще 5 - локаційно втрачені, - Повітряні сили

Що вдалося знищити нашій ППО?

В результаті протиповітряного бою збито одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 67 ворожих ударних БпЛА типу "Shahed" у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

"Один безпілотник полетів у напрямку Білорусі, ще три - локаційно втрачено у північних регіонах України внаслідок протидії РЕБ. Один БпЛА залишається в повітряному просторі України, йде бойова робота", - наголошують у Повітряних силах.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері 29 вересня російські війська запустили по Україні "Шахеди".

Автор: 

дрони (4771) Повітряні сили (2680)


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Свинособаки скаженіють..
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30.09.2024 09:01 Відповісти
появився навий вид Шахєдів--"локаційно втрачені"
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30.09.2024 09:11 Відповісти
Появилися засоби РЕБ - не чув ? Шахед від них просто може впасти десь у лісі чи полі. Через деякий час знайдуть.
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30.09.2024 13:33 Відповісти
Вельмишановний дописувачу ! Ви мабуть не зрозуміли мій сарказм
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30.09.2024 13:35 Відповісти
20 Черкащина. Так тримати і тримайтесь.
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30.09.2024 09:18 Відповісти
 
 