Из-за атаки "Шахедов" на Киевщине горит дом, пожар локализован, - Нацполиция. ФОТО

Сегодня, 30 сентября, войска РФ снова пытались нанести удар по Киевской области. Повреждения получили дома местных жителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, по состоянию на 09:20 в одном из районов области произошло возгорание жилого дома.

"Пожар локализован спасателями", - отметили в Нацполиции в 9.30 30 30 сентября.

Информация о пострадавших отсутствует. Также произошло возгорание травяного настила.

Полицейские документируют последствия атаки.

Также читайте: Атака "Шахедами" на Киевщину: из-за падения обломков повреждены дома и ангар







Ранее Цензор.НЕТ информировал, что на Киевщине обломки сбитых БпЛА зафиксированы в 6 районах области, без пострадавших. Также информировалось, что утром 30 сентября 2024 года в Киевской области работают силы ПВО.

Напомним, что вечером 29 сентября российские войска запустили по Украине "Шахеды". По данным Воздушных сил, было уничтожено одну ракету и 67 из 73 "Шахедов", еще 3 - локально потеряны. Как отмечалось, один БПЛА остается в воздушном пространстве Украины, продолжается боевая работа.