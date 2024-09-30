Через атаку "Шахедів" на Київщині горить будинок, пожежу локалізовано, - Нацполіція. ФОТО

Сьогодні, 30 вересня, війська РФ знову намагалися завдати удару по Київській області. Пошкоджень зазнали будинки місцевих жителів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, станом на 09:20 в одному з районів області сталося загорання житлового будинку.

"Пожежа локалізована рятувальниками", - наголосили у Нацполіції о 9.30 30 вересня.

Інформація про постраждалих відсутня. Також сталося загоряння травʼяного настилу.

Поліцейські документують наслідки атаки.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що на Київщині уламки збитих БпЛА зафіксовані в 6 районах області, без постраждалих. Також інформувалося, що зранку 30 вересня 2024 року у Київській області працюють сили ППО.

Нагадаємо, що ввечері 29 вересня російські війська запустили по Україні "Шахеди". За даними Повітряних сил, було знищено одну ракету та 67 із 73 "Шахедів", ще 3 - локаційно втрачені. Як зазначалося, один БпЛА залишається в повітряному просторі України, триває бойова робота.