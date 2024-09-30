УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10511 відвідувач онлайн
Новини Фото
2 232 0

Через атаку "Шахедів" на Київщині горить будинок, пожежу локалізовано, - Нацполіція. ФОТО

Сьогодні, 30 вересня, війська РФ знову намагалися завдати удару по Київській області. Пошкоджень зазнали будинки місцевих жителів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, станом на 09:20 в одному з районів області сталося загорання житлового будинку.

"Пожежа локалізована рятувальниками", - наголосили у Нацполіції о 9.30 30 вересня.

Інформація про постраждалих відсутня. Також сталося загоряння травʼяного настилу.

Поліцейські документують наслідки атаки.

Також читайте: Атака "Шахедами" на Київщину: через падіння уламків пошкоджено будинки та ангар

після атаки Шахедів горить будинок на Київщині
після атаки Шахедів горить будинок на Київщині
після атаки Шахедів горить будинок на Київщині

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що на Київщині уламки збитих БпЛА зафіксовані в 6 районах області, без постраждалих. Також інформувалося, що зранку 30 вересня 2024 року у Київській області працюють сили ППО.

Нагадаємо, що ввечері 29 вересня російські війська запустили по Україні "Шахеди". За даними Повітряних сил, було знищено одну ракету та 67 із 73 "Шахедів", ще 3 - локаційно втрачені. Як зазначалося, один БпЛА залишається в повітряному просторі України, триває бойова робота.

Автор: 

Київська область (4048) Нацполіція (15208) дрони (4771)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 