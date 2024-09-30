РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4792 посетителя онлайн
Новости
496 0

В Киевской области зафиксированы БпЛА, работают силы ПВО

ППО на Київщині

Утром 30 сентября 2024 года в Киевской области работают силы ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

"В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности",- говорится в сообщении.

Читайте также: Атака "Шахедами" на Киевщину: из-за падения обломков повреждены дома и ангар

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером 29 сентября российские войска запустили по Украине "Шахеды". По данным Воздушных сил, была уничтожена одна ракета и 67 из 73 "Шахедов", еще 3 - локально потеряны. Как отмечалось, один БпЛА остается в воздушном пространстве Украины, идет боевая работа.

Автор: 

Киевская область (4155) ПВО (2783) дроны (3980)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 