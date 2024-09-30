На Київщині зафіксовано БпЛА, працюють сили ППО

Зранку 30 вересня 2024 року у Київській області працюють сили ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку",- йдеться у повідомленні.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері 29 вересня російські війська запустили по Україні "Шахеди". За даними Повітряних сил, було знищено одну ракету та 67 із 73 "Шахедів", ще 3 - локаційно втрачені. Як зазначалося, один БпЛА залишається в повітряному просторі України, триває бойова робота.