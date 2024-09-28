Атака "Шахедами" на Киевщину: из-за падения обломков повреждены дома и ангар
Ночью 28 сентября 2024 года Киевщина снова была атакована вражескими ударными БпЛА.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в регионе работали силы ПВО. Вражеские цели были уничтожены.
"Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. Пострадавших нет", - уточнил глава региона.
Последствия вражеской атаки на Киевщину
Также отмечается, что сейчас обломки сбитых целей зафиксированы в 4 районах Киевской области.
"В результате падения обломков сбитых целей в одном из населенных пунктов повреждены шесть частных домов, хозяйственное и административное здания. Повреждения незначительные, в домах выбиты окна", - говорится в сообщении.
В другом районе повреждена крыша ангара частного предприятия. Также обнаружено падение обломков на территории пожарной части.
"Зафиксировано несколько возгораний травяного настила. Все пожары ликвидированы", - добавляет Кравченко.
Оперативные группы продолжают фиксировать последствия атаки.
Как сообщалось, над Киевом и на подступах к городу уничтожено около 15 "Шахедов", обломками повреждено помещение в Оболонском районе. Также Цензор.НЕТ информировал, что на Киевщине ночью раздавались взрывы, работали силы ПВО.
По данным Воздушных сил, уничтожены 2 вражеские ракеты и 69 из 73 "Шахедов".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль