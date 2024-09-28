Атака "Шахедами" на Київщину: через падіння уламків пошкоджено будинки та ангар

Вночі 28 вересня 2024 року Київщина знову була атакована ворожими ударними БпЛА.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в регіоні працювали сили ППО. Ворожі цілі були знищені.

"Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих немає", - уточнив очільник регіону.

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Наслідки ворожої атаки на Київщину

Також зазначається, що наразі уламки збитих цілей зафіксовані в 4 районах Київщини.

"Внаслідок падіння уламків збитих цілей в одному з населених пунктів пошкоджено шість приватних будинків, господарча та адміністративна будівлі. Пошкодження незначні, в будинках вибито вікна", - йдеться у повідомленні.

В іншому районі пошкоджено дах ангару приватного підприємства. Також виявлено падіння уламків на території пожежної частини.

"Зафіксовано декілька загорань трав'яного настилу. Всі пожежі ліквідовані", - додає Кравченко.

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Оперативні групи продовжують фіксувати наслідки атаки.

Як повідомлялося, над Києвом та на підступах до міста знищено близько 15 "Шахедів", уламками пошкоджено приміщення в Оболонському районі. Також Цензор.НЕТ інформував, що на Київщині вночі лунали вибухи, працювали сили ППО.

За даними Повітряних сил, знищено 2 ворожі ракети та 69 із 73 "Шахедів".