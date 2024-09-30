Атака "Шахедами" на Киевщину: Обломки сбитых БпЛА зафиксированы в 6 районах области, без пострадавших

Враг совершил очередную массированную ночную атаку ударными дронами на Киевскую область. Тревога ночью 30 сентября продолжалась 7 часов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко.

Как отмечается, в области результативно работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены.

Пострадавшие отсутствуют. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано.

В то же время обломки сбитых целей зафиксированы в 6 районах области.

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В ОВА сообщили, что в пяти районах Киевщины в результате падения обломков сбитых целей возникли возгорания травяного настила и стерни.

В одном из районов в результате падения обломков произошел пожар в частном доме. В другом - обломки повредили кладбище.

Оперативные группы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий атаки, добавил Кравченко.

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