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Новости Война
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Атака "Шахедами" на Киевщину: Обломки сбитых БпЛА зафиксированы в 6 районах области, без пострадавших

Київська ОВА розповіла про наслідки нічної атаки дронами

Враг совершил очередную массированную ночную атаку ударными дронами на Киевскую область. Тревога ночью 30 сентября продолжалась 7 часов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко.

Как отмечается, в области результативно работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены.

Пострадавшие отсутствуют. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано.

В то же время обломки сбитых целей зафиксированы в 6 районах области.

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В ОВА сообщили, что в пяти районах Киевщины в результате падения обломков сбитых целей возникли возгорания травяного настила и стерни.

В одном из районов в результате падения обломков произошел пожар в частном доме. В другом - обломки повредили кладбище.

Оперативные группы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий атаки, добавил Кравченко.

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Автор: 

Киевская область (4155) дроны (3980) Шахед (1056)


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