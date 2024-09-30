Атака "Шахедами" на Київщину: Уламки збитих БпЛА зафіксовані в 6 районах області, без постраждалих

Ворог здійснив чергову масовану нічну атаку ударними дронами на Київську область. Тривога вночі 30 вересня тривала 7 годин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Як зазначається, в області результативно працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено.

Постраждалі відсутні. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не зафіксовано.

Водночас уламки збитих цілей зафіксовані в 6 районах області.

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В ОВА повідомили, що в п’яти районах Київщини внаслідок падіння уламків збитих цілей виникли загорання трав'яного настилу та стерні.

В одному з районів внаслідок падіння уламків сталася пожежа у приватному будинку. В іншому – уламки пошкодили цвинтар.

Оперативні групи продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків атаки, додав Кравченко.

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