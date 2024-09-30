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Новости Война
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Атака "шахедов" на Черкасщину: Загорелось поле с кукурузой

В Уманському районі Черкащини виникла пожежа через падіння уламків Шахеда

Ночью российские оккупанты атаковали Черкасскую область ударными БПЛА типа "Шахед".

Об этом сообщил глава ОВА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.

"Силами ПВО, мобильных огневых групп и противодействия РЭБ атаки отражены. По предварительным данным, в пределах области в целом уничтожено 20 вражеских БПЛА. Без пострадавших. Это самое главное", - говорится в сообщении.

Так, в Уманском районе в результате падения обломков загорелось поле с кукурузой. Сейчас пожар ликвидировали.

Напомним, в ночь на 30 сентября российские оккупанты атаковали Украину 73 "Шахедами". Силы ПВО сбили 67 ударных БПЛА.

В Оболонском районе Киева обнаружили обломки вражеского беспилотника возле жилого дома.

Также смотрите: Рашисты обстреляли 3 района Донетчины: есть жертвы и разрушения. ФОТО

Автор: 

обстрел (27379) Шахед (1056) Черниговская область (1139)


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Невже оті ''шахеди'' неможна дронами збивати? Тож різні ''зали'' вже навчилися збивати
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30.09.2024 09:31 Ответить
Кулемет, ліхтар, лазерна вказівка- найдешевший варіант.
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30.09.2024 11:27 Ответить
і частка "не" від глаголів пишеться окремо, це так, про всяк випадок
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30.09.2024 11:30 Ответить
 
 