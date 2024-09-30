Атака "шахедов" на Черкасщину: Загорелось поле с кукурузой
Ночью российские оккупанты атаковали Черкасскую область ударными БПЛА типа "Шахед".
Об этом сообщил глава ОВА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.
"Силами ПВО, мобильных огневых групп и противодействия РЭБ атаки отражены. По предварительным данным, в пределах области в целом уничтожено 20 вражеских БПЛА. Без пострадавших. Это самое главное", - говорится в сообщении.
Так, в Уманском районе в результате падения обломков загорелось поле с кукурузой. Сейчас пожар ликвидировали.
Напомним, в ночь на 30 сентября российские оккупанты атаковали Украину 73 "Шахедами". Силы ПВО сбили 67 ударных БПЛА.
В Оболонском районе Киева обнаружили обломки вражеского беспилотника возле жилого дома.
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Валерій Кваша
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