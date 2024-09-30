Атака "шахедів" на Черкащину: Загорілося поле із кукурудзою

Вночі російські окупанти атакували Черкаську область ударними БПЛА типу "Шахед".

Про це повідомив глава ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

"Силами ППО, мобільних вогневих груп і протидії РЕБ атаки відбито. За попередніми даними, в межах області загалом знищено 20 ворожих БпЛА. Без потерпілих. Це найголовніше", - йдеться в повідомленні.

Так, в Уманському районі внаслідок падіння уламків загорілось поле з кукурудзою. Наразі пожежу ліквідували.

Нагадаємо, у ніч на 30 вересня російські окупанти атакували Україну 73 "Шахедами". Сили ППО збили 67 ударних БПЛА.

В Оболонському районі Києва виявили уламки ворожого безпілотника біля житлового будинку.

Читайте: Рашисти обстріляли 4 райони Харківщини: є постраждалі та пошкодження. ФОТОрепортаж