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Новини Війна
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Атака "шахедів" на Черкащину: Загорілося поле із кукурудзою

В Уманському районі Черкащини виникла пожежа через падіння уламків Шахеда

Вночі російські окупанти атакували Черкаську область ударними БПЛА типу "Шахед".

Про це повідомив глава ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

"Силами ППО, мобільних вогневих груп і протидії РЕБ атаки відбито. За попередніми даними, в межах області загалом знищено 20 ворожих БпЛА. Без потерпілих. Це найголовніше", - йдеться в повідомленні.

Так, в Уманському районі внаслідок падіння уламків загорілось поле з кукурудзою. Наразі пожежу ліквідували.

Нагадаємо, у ніч на 30 вересня російські окупанти атакували Україну 73 "Шахедами". Сили ППО збили 67 ударних БПЛА.

В Оболонському районі Києва виявили уламки ворожого безпілотника біля житлового будинку.

Читайте: Рашисти обстріляли 4 райони Харківщини: є постраждалі та пошкодження. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28717) Шахед (1060) Чернігівська область (914)


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Невже оті ''шахеди'' неможна дронами збивати? Тож різні ''зали'' вже навчилися збивати
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30.09.2024 09:31 Відповісти
Кулемет, ліхтар, лазерна вказівка- найдешевший варіант.
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30.09.2024 11:27 Відповісти
і частка "не" від глаголів пишеться окремо, це так, про всяк випадок
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30.09.2024 11:30 Відповісти
 
 